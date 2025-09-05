Σέρλοκ Χολμς: Το Μυστήριο του Βάλτου – Μυστήριο και αγωνία στο θέατρο Αλκμήνη

Ένα από τα πιο σκοτεινά και αινιγματικά μυστήρια του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ζωντανεύει στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Αλκμήνη. Το έργο «Σέρλοκ Χολμς: Το Μυστήριο του Βάλτου», είναι βασισμένο στο θρυλικό μυθιστόρημα «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ» και μεταφέρει το κοινό στον ατμοσφαιρικό κόσμο του βρετανικού μυστηρίου.

Η ιστορία του έργου

Ο Σέρλοκ Χολμς, ο διάσημος ντετέκτιβ και ο αφοσιωμένος του συνεργάτης, Δρ. Γουότσον, ταξιδεύουν στην έπαυλη Μπάσκερβιλ, μετά από μια μυστηριώδη πρόσκληση, για να διαλευκάνουν το Μυστήριο του Βάλτου.

Πρόσωπα της υπόθεσης

Ο Ιατρός Μόρτιμερ και

Ο κληρονόμος Χένρι Μπάσκερβιλ

Η χήρα κα Στέιπλετον

Ο οικονόμος κος Μπάρυμορ

Ο μυστηριώδης άνδρας

Η κυρία με τα αρχικά Λ.Λ.

Δύο νεκροί

Το δαιμονικό τέρας

Μια παράσταση γεμάτη σασπένς, ένταση και συνεχείς ανατροπές.

Το ομιχλώδες τοπίο του βάλτου κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό.

Θα καταφέρει ο Σέρλοκ Χολμς να το αποκαλύψει;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Θεατρική Διασκευή: Ανδρονίκη Αβδελιώτη

Πρωτότυπη μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Ελίνα Καλαμποκίνη

Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Σκηνικά – Κοστούμια: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Νικόλαος Μαρμαροτούρης

Παίζουν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί

Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Θοδωρής Ανθόπουλος, Μάιρα Ξύδη,Σωτήρης Καρκαλέμης, Κωνσταντίνος Ρόδης, Ποπέτα Σούκου

Πληροφορίες

Θέατρο Αλκμήνη

Διεύθυνση: Αλκμήνης 8-12/ κ. Πετράλωνα/ Στάση Μετρό: Κεραμεικός

Παραστάσεις: Σάββατο 18:30, Κυριακή 21:00

Διάρκεια: 100΄

Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6942419151 / 210 – 3428650

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Τιμές εισιτηρίων: 16 ευρώ (γενική είσοδος), 12 ευρώ (μειωμένο)