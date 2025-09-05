Σέρλοκ Χολμς: Το Μυστήριο του Βάλτου – Μυστήριο και αγωνία στο θέατρο Αλκμήνη
Μια παράσταση γεμάτη σασπένς, ένταση και συνεχείς ανατροπές, με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς, έρχεται από τις 11 Οκτωβρίου.
- Έρευνες για τον εντοπισμό Ολλανδής στο φαράγγι του Βίκου – Ήταν για πεζοπορία με τον σύζυγό της
- Θρίλερ στο Νέο Κόσμο με το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό – Φόνος και αυτοκτονία το επικρατέστερο σενάριο
- Η Ρωσία κατηγορεί ξανά τους Ευρωπαίους πως «εμποδίζουν» την επίλυση της σύγκρουσης της Ουκρανίας
- Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν τη Βενεζουέλα για υπερπτήσεις πάνω από τα αμερικανικά πλοία και εκτοξεύουν απειλές
Ένα από τα πιο σκοτεινά και αινιγματικά μυστήρια του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ζωντανεύει στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Αλκμήνη. Το έργο «Σέρλοκ Χολμς: Το Μυστήριο του Βάλτου», είναι βασισμένο στο θρυλικό μυθιστόρημα «Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ» και μεταφέρει το κοινό στον ατμοσφαιρικό κόσμο του βρετανικού μυστηρίου.
Η ιστορία του έργου
Ο Σέρλοκ Χολμς, ο διάσημος ντετέκτιβ και ο αφοσιωμένος του συνεργάτης, Δρ. Γουότσον, ταξιδεύουν στην έπαυλη Μπάσκερβιλ, μετά από μια μυστηριώδη πρόσκληση, για να διαλευκάνουν το Μυστήριο του Βάλτου.
Πρόσωπα της υπόθεσης
Ο Ιατρός Μόρτιμερ και
Ο κληρονόμος Χένρι Μπάσκερβιλ
Η χήρα κα Στέιπλετον
Ο οικονόμος κος Μπάρυμορ
Ο μυστηριώδης άνδρας
Η κυρία με τα αρχικά Λ.Λ.
Δύο νεκροί
Το δαιμονικό τέρας
Μια παράσταση γεμάτη σασπένς, ένταση και συνεχείς ανατροπές.
Το ομιχλώδες τοπίο του βάλτου κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό.
Θα καταφέρει ο Σέρλοκ Χολμς να το αποκαλύψει;
Συντελεστές
Σκηνοθεσία – Θεατρική Διασκευή: Ανδρονίκη Αβδελιώτη
Πρωτότυπη μουσική – Σχεδιασμός ήχου: Ελίνα Καλαμποκίνη
Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας
Σκηνικά – Κοστούμια: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Νικόλαος Μαρμαροτούρης
Παίζουν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί
Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Θοδωρής Ανθόπουλος, Μάιρα Ξύδη,Σωτήρης Καρκαλέμης, Κωνσταντίνος Ρόδης, Ποπέτα Σούκου
Πληροφορίες
Θέατρο Αλκμήνη
Διεύθυνση: Αλκμήνης 8-12/ κ. Πετράλωνα/ Στάση Μετρό: Κεραμεικός
Παραστάσεις: Σάββατο 18:30, Κυριακή 21:00
Διάρκεια: 100΄
Πληροφορίες-Κρατήσεις: 6942419151 / 210 – 3428650
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
Τιμές εισιτηρίων: 16 ευρώ (γενική είσοδος), 12 ευρώ (μειωμένο)
- Έρευνες για τον εντοπισμό Ολλανδής στο φαράγγι του Βίκου – Ήταν για πεζοπορία με τον σύζυγό της
- Κόρινθος: Δύο τραυματίες σε σοβαρό τροχαίο
- Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
- Απίστευτο περιστατικό στο US Open: Θεατής παρενοχλεί 18χρονη αθλήτρια (vid)
- Ανανεώστε τα αθλητικά σας ρούχα για την νέα σεζόν
- Αθήνα ή Βελιγράδι; – Πότε βγαίνει η απόφαση της Euroleague για το Final Four 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις