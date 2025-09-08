Franz Ferdinand: Δέκα τραγούδια για «ζέσταμα» πριν την εμφάνισή τους στην Αθήνα
Οι Franz Ferdinand, ένα από τα συγκροτήματα που σημάδεψαν τα zeros, επιστρέφουν στις 11 Σεπτεμβρίου στα μέρη μας για ένα μοναδικό live στο Floyd.
Ήταν καλοκαίρι του 2004 όταν άκουσα το όνομά τους για πρώτη φορά μέσα από την ραδιοφωνική εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη: οι Franz Ferdinand ακούγονταν ως το επόμενο μεγάλο όνομα της βρετανικής μουσικής σκηνής.
Και οι φήμες δικαιώθηκαν. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς θα κερδίσουν το Mercury Prize, το παρθενικό τους άλμπουμ θα μοιράσει hits με το… τσουβάλι -από το Take me Out έως το Michael-, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα σαρώσουν σε όλα τα βραβεία made in UK.
Στην Ελλάδα, υπήρχε και ένας ακόμα λόγος που οι Franz Ferdinand απέκτησαν ορκισμένο κοινο: ο leader τους Άλεξ Καπράνος και οι ελληνικές του ρίζες, που μας έκαναν να τον νιώθουμε δικό μας άνθρωπο.
Από τότε έχουν περάσει 21 χρόνια, οι Franz Ferdinand μπορεί να μην ζουν τα δισκογραφικά μεγαλεία των zeros ωστόσο συναυλιακά ξέρουν πως να ξεσηκώνουν το κοινό. Και στις 11 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στην Ελλάδα και το Floyd για μια εμφάνιση.
Μαζί τους, εκτός από τις επιτυχίες των περασμένων χρόνων, φέρνουν και το νέο τους άλμπουμ The Human Fear, το πρώτο τους μετά από επτά χρόνια «σιωπής».
Λίγο προτού μας βγάλει ο δρόμος στο νούμερο 117 της Πειραιώς το βράδυ της Πέμπτης, κάνουμε ένα «ζέσταμα» με τα δέκα αγαπημένα μας κομμάτια των Franz Ferdinand.
Take Me Out
Walk Away
Ulysses
Michael
Lucid Dreams
Do You Want To
Stand on the Horizon
This Fire
Eleanor Put Your Boots On
Jacqueline
