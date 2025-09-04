Αλλάζει η οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας

Αλλάζει όψη κεντρικός δρόμος της Καλαμάτας. Ειδικότερα, είχαμε έναρξη εργασιώνστο τμήμα της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού από τη συμβολή της με τη οδό Μητροπέτροβα μέχρι και τη οδό Φραντζή. Πρόκειται για εργασίες ανάπλασης της οδού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου των αστικών αναπλάσεων στον κεντρικό ιστό της πόλης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποξήλωση του οδοστρώματος, προκειμένου να τοποθετηθούν ψυχροί κυβόλιθοι, ένα μοτίβο που ακολουθείται σε όλες τις αστικές αναπλάσεις του κέντρου της πόλης. Στο εν λόγω τμήμα είχαν προηγηθεί εργασίες στα υπόγεια δίκτυα, με ενίσχυση του δικτύου των ομβρίων και αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Την υπομονή των κατοίκων

Αυτοψία στο σημείο πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη. Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για «έργο κρίσιμο για την αναβάθμιση της περιοχής», επισημαίνοντας ότι «μπορεί να υπάρχει προσωρινά μια αναστάτωση για τους πολίτες, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι σημαντικό και θα δικαιώσει τις προσπάθειες και την υπομονή όλων».