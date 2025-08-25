Διατηρώντας την ανωνυμία του δωρίζει υπολογιστές σε σχολεία της Καλαμάτας
Πράξη προσφοράς για τους μαθητές των σχολείων της Καλαμάτας από δωρητή που δεν επιθυμεί να γίνει γνωστό το όνομα του.
Δωρητής που επιθυμεί να διατηρηθεί η ανωνυμία του, προσέφερε στο Δήμο Καλαμάτας τεχνολογικό εξοπλισμό με σκοπό να καλυφθούν ανάγκες των σχολείων.
Όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, κατόπιν επικοινωνίας μαζί του, ο εκπρόσωπος του δωρητή, εξέφρασε το ενδιαφέρον του εντολέα του για δωρεά προς το Δήμο. Ο Δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα, η δωρεά να αφορά τα σχολεία του Δήμου και τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών, με στόχο την ενίσχυση τους τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων.
Η πρόταση του Δημάρχου βρήκε σύμφωνο τον δωρητή, ο οποίος άμεσα προέβη στην υλοποίηση της επιθυμίας του, προσφέροντας στο Δήμο Καλαμάτας 65 φορητούς υπολογιστές (laptops) και 20 εκτυπωτές – πολυμηχανήματα (printers).
Υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής
Σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, και αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Υπηρεσία, εγκρίθηκε, ομόφωνα, η αποδοχή δωρεάς από τη Δημοτική Επιτροπή, σε συνέχεια εισήγησης του Δημάρχου, ο οποίος και δημόσια εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη σημαντική αυτή δωρεά προς το Δήμο.
Η κατανομή στα σχολεία, σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν, θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
