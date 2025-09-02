Σε σοβαρή κατάσταση είναι οι εμπλεκόμενοι του ατυχήματος που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός του οχήματος που χτύπησε το άλλο αμάξι, στη Θεσσαλονίκη.

Ο δικηγόρος των τραυματιών του τροχαίου, Παναγιώτης Βρεττός, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό.

Σε σοβαρότερη κατάσταση η κοπέλα μετά το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

«Για το κορίτσι που είναι σε σοβαρότερη κατάσταση, υπήρξε μια ανησυχία την Κυριακή διότι είχε απώλεια αίματος. Της χορήγησαν μονάδα αίματος, θεώρησαν ότι είναι από τα αιματώματα, δέχθηκε το αίμα και από χθες το απόγευμα υπάρχει αισιοδοξία ότι θα πάνε όλα καλά. Παραμένει στη ΜΕΘ και είναι υπό παρακολούθηση. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κοπέλα έχει περαιτέρω κατάγματα στους σπονδύλους πέρα από τα άλλα κατάγματα. Το ίδιο δε και ο συνοδός της που και για εκείνον διαπιστώθηκε ότι έχει περαιτέρω κατάγματα από αυτά που είχε. Και στο πρόσωπο υπάρχει αισθητική παραμόρφωση του κοριτσιού. Το πίσω μέρος του αυτοκίνητου τους πολτοποιήθηκε», είπε αρχικά ο κ. Βρεττός.

<br />

Και συνέχισε: «Φαίνεται πως η ταχύτητα του ΙΧ ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αν έχει βιντεοσκοπηθεί η πορεία του ΙΧ θα αποσαφηνιστεί και η ταχύτητα που έτρεχε με αξιόπιστο τρόπο. χθες έδωσε κατάθεση από το νοσοκομείο ο συνοδός της κοπέλας. Θα ενημερωθώ όταν έχω πρόσβαση στη δικογραφία. Το παιδί βγήκε από το ΙΧ μετά το ατύχημα το κορίτσι εγκλωβίστηκε. Ευτυχώς υπήρξε άνθρωπος που όπως είπε ήταν πίσω από το ΙΧ τω ν παιδιών και η γυναίκα με το SUV τον προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ο άνθρωπος αυτός προσέγγισε το αυτοκίνητο και κάλεσε την Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και τις Αρχές. Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο. Η άλλη πλευρά δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια της 26χρονης».

Οι κατηγορίες εις βάρος της 45χρονης

«Διώκεται η 45χρονη για επικίνδυνη οδήγηση, δεν ξέρω εάν την επικίνδυνη οδήγηση την έχουν με βάση την κατάσταση που φέρεται να βρισκόταν – δηλαδή υπό την επίδρασης οινοπνεύματος, ή με βάση την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Η εγκατάλειψη θα διώκεται σίγουρα. Εκτός από την εγκατάλειψη έχουμε και κάτι άλλο, έβαλε και την παράμετρο της μέθης στην επικίνδυνη οδήγηση. Μετά αυστηροποιήθηκε και άλλο και έβαλε και την παράμετρο της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας. Αν το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 40 χλμ. είναι πάλι η αντιμετώπιση σε βαθμό κακουργήματος εάν έχει δημιουργήσει επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι 90 χλμ.. Γι’ αυτό απειλείται ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης μέχρι και 10 χρόνια».

«Από ό,τι λέγεται από τον μάρτυρα – δεν έχω διαβάσει την δικογραφία ακόμα γιατί πρέπει να πάρω τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις από τα εμπλεκόμενα άτομα -, η 45χρονη και η φίλη της έκαναν «κόντρες». Η φίλη της την απομάκρυνε το σημείο και γι΄αυτήν θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη γιατί ο εμπλεκόμενος με οποιονδήποτε τρόπο σε ατύχημα πρέπει να ειδοποιήσει την αστυνομική αρχή. Εκείνη όχι μόνο δεν το έκανε – κατά τα λεγόμενα του μάρτυρα – αλλά βοήθησε την φίλη της να απομακρυνθεί από το σημείο», σχολίασε στην συνέχεια ο κ. Βρεττός.

Το σοβαρό τροχαίο

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, όταν η 45χρονη οδηγός ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το όχημα του ζευγαριού.

Το όχημά της κινήθηκε για περίπου 100 μέτρα και αφού έκανε πολλές περιστροφές, έπεσε σε κολόνα ρεύματος και σφηνώθηκε σε πινακίδες σήμανσης στον παράδρομο του αυτοκινητόδρομου.

Λίγες ώρες πριν το ατύχημα η 45χρονη οδηγός διασκέδαζε με την παρέα της, σε νυχτερινά καταστήματα της Θεσσαλονίκης, ενώ μετά τη σύλληψή της, η 45χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της.

Η υπεράσπισή της υποστηρίζει, μάλιστα, ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, αλλά μεταφέρθηκε από φιλικά της πρόσωπα στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι το «100» δεν ενημερώθηκε ποτέ ότι η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο.

Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να παίξει ρόλο στο αν θα θεωρηθεί εγκατάλειψη τροχαίου η απόφαση της 45χρονης να πάει μόνη της στο νοσοκομείο και να μην παραμείνει στο σημείο.