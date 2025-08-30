Θεσσαλονίκη: «Έχω απώλεια μνήμης, θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» λέει η 45χρονη με την Porsche

Αντιμέτωπη με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες βρίσκεται η 45χρονη οδηγός της Porssche που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με απολογισμό δύο τραυματίες.

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας της άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές σωματικές βλάβες, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και εγκατάλειψη από υπαίτιο του τόπου ατυχήματος, καθώς και οδήγηση χερσαίου οχήματος υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς η ίδια παραδέχτηκε ότι ήπιε ηρεμιστικό χάπι Ζάναξ στο νοσοκομείο όπου μετέβη, «για να ηρεμήσει από το σοκ», σύμφωνα με τον συνήγορό της, Κωνσταντίνο Οικονόμου.

Υπό κράτηση

Η 45χρονη οδηγήθηκε στη συνέχεια στην ανακρίτρια κι έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη και, μέχρι τότε, θα παραμείνει υπό κράτηση.

Η ίδια υποστήριξε ότι ήταν σε κατάσταση σοκ και πως διερχόμενο όχημα, το οποίο οδηγούσαν φίλοι της και επέρχετο της Πόρσε, την παρέλαβε μετά το ατύχημα και τη μετέφερε σε νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Το απολογητικό υπόμνημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη, σε απολογητικό υπόμνημά της προς την ΕΛΑΣ, υποστήριξε ότι κατά τη διαδρομή προς το σπίτι της έσκυψε να ανοίξει τον κλιματισμό του πολυτελούς οχήματος. Από εκεί και μετά, όπως ισχυρίζεται, δεν θυμάται τίποτα, παρά μόνον τα αίματα στο πρόσωπό της και τον πόνο όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Εκεί, όπως υποστηρίζει, έμαθε ότι την είχε μεταφέρει η φίλη της και τότε της είπαν ότι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά δήλωση των συνηγόρων της, στην 45χρονη δεν ανιχνεύθηκε αιθανόλη (αλκοόλ) στο αίμα της, κατά τις εξετάσεις που της έγιναν.

Δύο τραυματίες

Σημειώνεται ότι από το όχημα που χτύπησε η Πόρσε απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα δύο νεαρά άτομα, μία 26χρονη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με τραύμα στους πνεύμονες και ένας 28χρονος, σε ελαφρύτερη κατάσταση, με κατάγματα σε σπονδύλους.