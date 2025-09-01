Την ώρα που η υπεράσπιση της 45χρονης υποστηρίζει ότι η οδηγός της Porsche δεν βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν παρέσυρε το άλλο όχημα, η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το τροχαίο ατύχημα.

Θα εξεταστούν δηλαδή και τα στοιχεία για την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το πολυτελές όχημα στη Θέρμη, όσο και το αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Δεν είναι εύκολο να ξεφύγει από το νόμο κάποιος που προκαλεί τροχαίο και φεύγει. Υπάρχουν επιστήμονες που μπορούν να διαπιστώσουν πως μπορεί να έχουν φύγει από τον οργανισμό ουσίες και αλκοόλ, όταν έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα», σχολίασε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τι θα έδειχνε το αλκοτέστ

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή κ. Γαλεντέρη, υπάρχει τρόπος –που είναι αποδεκτός από τη δικαιοσύνη- ώστε να διαπιστωθεί το πόσο αλκοόλ είχε καταναλώσει κάποιος, με μέτρηση μεταγενέστερη.

Όπως τόνισε, ο ιατροδικαστής μπορεί κάποιος να υπολογίσει με ένα αποτέλεσμα 0,08 στο αλκοτέστ που έγινε στις 12 το μεσημέρι να υπολογίσει ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα περίπου οκτώ ώρες νωρίτερα, δηλαδή την ώρα του τροχαίου.

«Πρώτα θα πρέπει να γνωρίζουμε τη μέθοδο που μετρήθηκε η συγκέντρωση αλκοόλης. Αν γνωρίζουμε τη μονάδα μέτρησης και τη μέθοδο, μπορούμε να κάνουμε αναγωγή αυτής της τιμής σε οποιοδήποτε σημείο» τόνισε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

«Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, όμως αν μας δοθούν όλα τα στοιχεία από τη δικογραφία, μπορούμε να κάνουμε μια παρελθοντική αναγωγή» συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι τα δικαστήρια δέχονται αυτή τη μέτρηση.

«Υπάρχει μια μέση αποβολή της αλκοόλης από το αναπνευστικό και από το αίμα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ καλή προσέγγιση της πραγματικής τιμής. Δεν μετράει το δείγμα σε πραγματικό χρόνο, όμως μπορεί κατά προσέγγιση να μας δώσει την τάξη μεγέθους για τη συγκέντρωση αλκοόλης» υπογράμμισε ο κ. Γαλεντέρης.

Όσον αφορά στην αναγωγή του δείγματος της 45χρονης, ο κ. Γαλεντέρης σημείωσε ότι αν στις 12:00 το μεσημέρι είχε 0,08mg/L, τότε η αναγωγή πριν από 8 ώρες θα έδειχνε 0,72mg/L στο εκπνευόμενο και 1,66g/L στο αίμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του 0,72mg/L υπενθυμίζεται ότι είναι υπερδιπλάσιο από το όριο του αλκοτέστ, που είναι 0,24mg/L, ενώ σε περίπτωση που οδηγός εντοπιστεί να οδηγεί με όριο πάνω από το 0,50mg/L οδηγείται στο αυτόφωρο.

Στο μικροσκόπιο και η ταχύτητα

Παράλληλα, οι αστυνομικοί θα εξετάσουν από μαρτυρίες και βίντεο την ταχύτητα που κινούνταν το πολυτελές όχημα της 45χρονης την ώρα του τροχαίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από άτομα που βρίσκονταν σε άλλα οχήματα, η Porsche κινούνταν με περισσότερα από 130 χιλιόμετρα / ώρα λίγο πριν το τροχαίο.

Όπως σημείωσε ο δικηγόρος των τραυματιών μιλώντας στο MEGA, «αν τα παιδιά δεν φορούσαν ζώνη, θα είχαμε δυστύχημα», ενώ για την ταχύτητα της 45χρονης συμπλήρωσε: «Εκτιμώ ότι η Porsche έτρεχε με 160χλμ/ώρα».

Τι ισχύει με την εγκατάλειψη

Η 45χρονη κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση ,σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών (ηρεμιστικό χάπι).

Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, αλλά μεταφέρθηκε από φιλικά της πρόσωπα στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι το «100» δεν ενημερώθηκε ποτέ ότι η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο.

Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να παίξει ρόλο στο αν θα θεωρηθεί εγκατάλειψη τροχαίου η απόφαση της 45χρονης να πάει μόνη της στο νοσοκομείο και να μην παραμείνει στο σημείο.