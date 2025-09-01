Την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν μαρτυρίες και εικόνες από κάμερες ασφαλείας στη Θέρμη, τα στοιχεία δεν έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει γύρω από το τροχαίο με την πολυτελή Porsche.

Η 45χρονη οδηγός του πολυτελούς οχήματος ετοιμάζεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης, οι δύο τραυματίες παραμένουν στα χέρια των γιατρών και οι αυτόπτες μάρτυρες των δραματικών γεγονότων περιγράφουν τα όσα είδαν με τα μάτια τους, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής.

Παραμένει σε σοκ η 45χρονη

Σοκαρισμένη παραμένει, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η 45χρονη που οδηγούσε το πολυτελές όχημα.

Όπως λένε, οι αιματολογικές εξετάσεις, που έγιναν επτά ώρες μετά το τροχαίο, έδειξαν ότι η πελάτισσά τους, δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ υποστηρίζουν ότι η οδηγός δεν εγκατέλειψε τους τραυματίες μετά το ατύχημα.

«Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης.

Βαρύ κατηγορητήριο εναντίον της

Ο εισαγγελέας άσκησε στην 45χρονη κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, για σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών, καθώς φέρεται να είχε πάρει ηρεμιστικό χάπι.

Πότε πήρε το ηρεμιστικό χάπι η 45χρονη; Στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα, όπως λένε οι δικηγόροι της, ή νωρίτερα, πριν το ατύχημα; Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που έκανε;

«Δεν ξεφεύγει από το νόμο»

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η αστυνομία δεν ενημερώθηκε ποτέ ότι η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο.

«Δεν είναι εύκολο να ξεφύγει από το νόμο κάποιος που προκαλεί τροχαίο και φεύγει. Υπάρχουν επιστήμονες που μπορούν να διαπιστώσουν πως μπορεί να έχουν φύγει από τον οργανισμό ουσίες και αλκοόλ, όταν έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα», σχολίασε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η 45χρονη κατηγορούμενη πέρασε όλο το Σαββατοκύριακο στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και ετοιμάζεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή το πρωί της Τρίτης.

Νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ οι τραυματίες

Οι δύο τραυματίες παραμένουν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους.

Οι δύο τραυματίες, που απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου που επέβαιναν, νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ με τους γονείς της 26χρονης να δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά.

Η τρελή πορεία του οχήματος

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, όταν η 45χρονη οδηγός ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το όχημα του ζευγαριού.

Το όχημά της κινήθηκε για περίπου 100 μέτρα και αφού έκανε πολλές περιστροφές, έπεσε σε κολόνα ρεύματος και σφηνώθηκε σε πινακίδες σήμανσης στον παράδρομο του αυτοκινητόδρομου.

Λίγες ώρες πριν το ατύχημα η 45χρονη οδηγός διασκέδαζε με την παρέα της, σε νυχτερινά καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Στην παρέα ήταν και ο Τρύφωνας Σαμαράς

Μετά τη σύλληψή της, η 45χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της.