Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Την προγραμματική σύμβαση για τη βιοκλιματική ανάπλαση και την αναβάθμιση των χώρων της ιστορικής Βίλας Ζωγράφου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τη Δήμαρχο Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη, τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του οργανισμού Γιώργο Κορμά.

Το έργο ανάπλασης, προϋπολογισμού 9,2 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, περιλαμβάνει την αναβάθμιση έκτασης πρασίνου 26 περίπου στρεμμάτων, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων να προγραμματίζεται μέσα στην επόμενη τετραετία.

«Η σημερινή υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση της Βίλας Ζωγράφου αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική μας για την προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών τοποσήμων της Αττικής. Με σχέδιο, συνέργειες και αποφασιστικότητα, μετατρέπουμε έναν χώρο με μακρά ιστορία σε έναν σύγχρονο, ανοικτό και λειτουργικό πυρήνα πολιτισμού, πρασίνου και αναψυχής, προσβάσιμο σε κάθε πολίτη» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς

Από πλευράς της, η Δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, υπογράψαμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά την Προγραμματική Σύμβαση για την Ανάπλαση της ιστορικής Βίλας Ζωγράφου. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο συνολικής έκτασης 26 στρεμμάτων, που θα μεταμορφώσει την καρδιά του Δήμου μας και θα προσφέρει έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ανοιχτό χώρο πρασίνου και πολιτισμού για όλους τους δημότες».

Τι αφορά το έργο

Η Βίλα Ζωγράφου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως δημόσια περιουσία από το 1974. Σήμερα φιλοξενείται σε χώρους της το Δημοτικό Ωδείο, ενώ τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο διοργανώνονται πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Μέσα από την προγραμματική σύμβαση θα υλοποιηθεί η ήπια βιοκλιματική ανάπλαση και η αναβάθμιση του χώρου πρασίνου, με την ενοποίηση 26 στρεμμάτων κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας Δήμου Ζωγράφου και τη δημιουργία πάρκου πρασίνου και αναψυχής.

Στο πλαίσιο του έργου θα χωροθετηθούν και θα διαμορφωθούν νέες χρήσεις – όπως παιδική χαρά, γυμναστήριο, χώροι ανάπαυσης και κοινωνικοποίησης, πάρκο σκύλων κλπ – θα αναβαθμιστεί το υφιστάμενο υπαίθριο θέατρο, θα ενισχυθεί το υπάρχον πράσινο με δεντροφυτεύσεις, ενώ θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στη βάση ειδικής φωτοτεχνικής μελέτης που θα αναδεικνύει τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της Βίλας Ζωγράφου και των συνοδών κτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι επιπροσθέτως θα πραγματοποιηθούν και όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε οι αναπλασθέντες χώροι να είναι απολύτως προσβάσιμοι από ΑμεΑ και άτομα με κινητική δυσκολία.