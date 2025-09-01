newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 16:40
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 14:50
Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Απίστευτο: Αφαίρεσαν παξιμάδι ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά-Οργισμένη ανακοίνωση Δήμου Πολυγύρου
Αυτοδιοίκηση 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:40

Απίστευτο: Αφαίρεσαν παξιμάδι ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά-Οργισμένη ανακοίνωση Δήμου Πολυγύρου

Σε μάστιγα για τον δημόσιο χώρο έχουν αναχθεί οι βανδαλισμοί στους δήμους της χώρας.

Σύνταξη
Χωρίς τέλος οι βανδαλισμοί και οι φθορές σε δημόσιους χώρους των Δήμων. Οι Δημοτικές Αρχές όσο και αν προσπαθούν με τα λίγα μέσα πρόληψης που έχουν στη διάθεση τους να προστατεύσουν την δημοτική περιουσία δεν τα καταφέρνουν.

Ίσως αν είχαν πλήρως στελεχωμένη δημοτική αστυνομία και περισσότερους πόρους στη διάθεση τους να τα κατάφερναν καλύτερα. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, θα μετράνε σπασμένο εξοπλισμό και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να βγαίνουν από τα ταμειακά τους διαθέσιμα-τα οποία άλλωστε μειώνονται διαρκώς-ώστε να προβαίνουν σε αποκαταστάσεις.

Εν τέλει το πρόβλημα φυσικά δεν είναι των Δήμων, αλλά μιας κοινωνίας που φαίνεται ότι έχει χάσει τον δρόμο της εδώ και καιρό. Άλλωστε ποιος νοήμων θα αφαιρούσε το παξιμάδι ασφαλείας από μια παιδική κούνια σε παιδική χαρά, αν ισχύουν τα όσα ανακοίνωσε ο Δήμος Πολυγύρου.

Στο προκείμενο, ο Δήμος Πολυγύρου καταγγέλλει με επίσημη ανακοίνωση του, βανδαλισμό μιας ακόμη παιδικής χαράς που αναφέρει:

«Την ώρα που πολίτες του Δήμου Πολυγύρου προσφέρουν εθελοντική εργασία για τον καλλωπισμό των πάρκων, δείχνοντας αγάπη και ενδιαφέρον για τον τόπο τους, κάποιοι επιλέγουν τον δρόμο της καταστροφής.

Για ακόμη μία φορά, άγνωστοι βανδάλισαν την παιδική χαρά επί της οδού Ασκληπιού στον Πολύγυρο. Συγκεκριμένα, προκάλεσαν φθορές σπάζοντας έναν κρίκο ασφαλείας και αφαιρώντας ένα παξιμάδι ασφαλείας από κούνια – μια ενέργεια εξαιρετικά επικίνδυνη, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα ανυποψίαστου παιδιού.

Ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, κ. Βασίλης Φαρδογιάννης, μετέβη άμεσα στο σημείο και κάλεσε τα συνεργεία του Δήμου, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

«Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι ασυνείδητοι θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές μικρών παιδιών, που καθημερινά χαίρονται τις παιδικές χαρές του Δήμου. Ούτε τι ικανοποίηση μπορεί να νιώθει κάποιος καταστρέφοντας τη δημόσια περιουσία. Στη συγκεκριμένη παιδική χαρά έχουμε παρέμβει πολλές φορές λόγω επαναλαμβανόμενων βανδαλισμών, ενώ έχουμε τοποθετήσει και φωτισμό, με στόχο την αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη όλων μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να γίνουμε φύλακες του τόπου μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φαρδογιάννης».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πολυγύρου

