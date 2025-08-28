Ιστορική αλλαγή ώρας στον τελικό του Champions League

Μια ιστορική αλλαγή στο Champions League ανακοίνωσε η UEFA την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν την κλήρωση της League Phase στο Μόντε Κάρλο. Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποφάσισε να αλλάξει την ώρα έναρξης του μεγάλου τελικού της διοργάνωσης, μεταφέροντάς τη κατά τρεις ώρες νωρίτερα, στις 7 το απόγευμα (σ.σ. ώρα Ελλάδας).

Στόχος της UEFA, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι να βελτιώσει την εμπειρία όλων, των οπαδών, των ομάδων και των πόλεων που θα φιλοξενούν το σημαντικότερο ματς της χρονιάς. Έτσι, αρχής γενομένης από τον φετινό τελικό της Βουδαπέστης, το φίλαθλο κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό σε μια πολύ πιο «φιλική» ώρα από τις 22:00 το βράδυ ή και τις 21:45 που διεξαγόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια.

Η σχετική ανακοίνωση:

The UEFA Champions League final will kick off at 18:00CET as of the 2025/26 season. The decision is designed to enhance the matchday experience and benefit fans, teams and host cities. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Μεταξύ άλλων, η UEFA αναφέρει τα εξής στην επίσημη ανακοίνωσή της:

«Η απόφαση είναι σχεδιασμένη ώστε να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία της ημέρας του τελικού για τους οπαδούς, τις ομάδες και τις πόλεις που τον φιλοξενούν, με την βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών, κάτι που προσφέρει η αλλαγή της ώρας.

Ο στόχος μας είναι να κάνουμε την ημέρα του τελικού μια απολαυστική εμπειρία για καθέναν που θέλει να είναι μέρος της, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε και μια πιο δεκτική ατμόσφαιρα για τις οικογένειες που θα θέλουν να παρακολουθήσουν το πιο σημαντικό ποδοσφαιρικό ματς της σεζόν.

Για τους ταξιδιώτες, θα σημαίνει ότι θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, ειδικά μετά τον αγώνα και συνολικά μια πιο ασφαλή μετακίνηση από και προς το γήπεδο. Για τις οικοδέσποινες πόλεις, θα αυξήσει τον οικονομικό αντίκτυπο του αγώνα, με το να προσφέρει στους οπαδούς να συνεχίσουν και μετά το παιχνίδι τους πανηγυρισμούς.

Παράλληλα, η νέα ώρα της σέντρας εναρμονίζεται περισσότερο και με ένα πιο προσβάσιμο τηλεοπτικό παράθυρο, βοηθώντας τον τελικό να φτάσει σε ένα πιο ευρύ τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως και ειδικότερα σε πιο νεαρές ηλικίες».