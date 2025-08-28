sports betsson
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
28.08.2025 | 14:47
Φωτιά στην Πάργα: Σε δύο εστίες επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Ιστορική αλλαγή ώρας στον τελικό του Champions League
Champions League 28 Αυγούστου 2025 | 13:09

Ιστορική αλλαγή ώρας στον τελικό του Champions League

Την αλλαγή ώρας του τελικού του Champions League αποφάσισε η UEFA, με τη σέντρα να μεταφέρεται τρεις ώρες νωρίτερα, στις 7 το απόγευμα!

Μια ιστορική αλλαγή στο Champions League ανακοίνωσε η UEFA την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν την κλήρωση της League Phase στο Μόντε Κάρλο. Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποφάσισε να αλλάξει την ώρα έναρξης του μεγάλου τελικού της διοργάνωσης, μεταφέροντάς τη κατά τρεις ώρες νωρίτερα, στις 7 το απόγευμα (σ.σ. ώρα Ελλάδας).

Στόχος της UEFA, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι να βελτιώσει την εμπειρία όλων, των οπαδών, των ομάδων και των πόλεων που θα φιλοξενούν το σημαντικότερο ματς της χρονιάς. Έτσι, αρχής γενομένης από τον φετινό τελικό της Βουδαπέστης, το φίλαθλο κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό σε μια πολύ πιο «φιλική» ώρα από τις 22:00 το βράδυ ή και τις 21:45 που διεξαγόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια.

Η σχετική ανακοίνωση:

Μεταξύ άλλων, η UEFA αναφέρει τα εξής στην επίσημη ανακοίνωσή της:

«Η απόφαση είναι σχεδιασμένη ώστε να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία της ημέρας του τελικού για τους οπαδούς, τις ομάδες και τις πόλεις που τον φιλοξενούν, με την βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών, κάτι που προσφέρει η αλλαγή της ώρας.

Ο στόχος μας είναι να κάνουμε την ημέρα του τελικού μια απολαυστική εμπειρία για καθέναν που θέλει να είναι μέρος της, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε και μια πιο δεκτική ατμόσφαιρα για τις οικογένειες που θα θέλουν να παρακολουθήσουν το πιο σημαντικό ποδοσφαιρικό ματς της σεζόν.

Για τους ταξιδιώτες, θα σημαίνει ότι θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, ειδικά μετά τον αγώνα και συνολικά μια πιο ασφαλή μετακίνηση από και προς το γήπεδο. Για τις οικοδέσποινες πόλεις, θα αυξήσει τον οικονομικό αντίκτυπο του αγώνα, με το να προσφέρει στους οπαδούς να συνεχίσουν και μετά το παιχνίδι τους πανηγυρισμούς.

Παράλληλα, η νέα ώρα της σέντρας εναρμονίζεται περισσότερο και με ένα πιο προσβάσιμο τηλεοπτικό παράθυρο, βοηθώντας τον τελικό να φτάσει σε ένα πιο ευρύ τηλεοπτικό κοινό παγκοσμίως και ειδικότερα σε πιο νεαρές ηλικίες».

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτά» προς τις 2.000 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτά» προς τις 2.000 μονάδες

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

Αθλητική Ροή
Ελληνική ελπίδα 28.08.25

Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!

Αθλήτρια του μήνα αναδείχθηκε η Βάλια Λυκομήτρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας με τα 2 χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νέων U23 και Εφήβων–Νεανίδων U19 του 2025.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Super League 28.08.25

Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τα τυπικά με τη Μπόκα Τζούνιορς και την Πλατένσε για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, Βιθέντε Ταμπόρδα, ενώ ξέσπασε φημολογία για τον επιθετικό της Κηφισιάς, Αντρέα Τετέι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία
Champions League 27.08.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία

LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Βασιλεία για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς
Champions League 27.08.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε
Champions League 27.08.25

LIVE: Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος
Champions League 27.08.25

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
Ο γάμος... σχόλασε 27.08.25

Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!

Επικό βίντεο δείχνει μία γαμήλια εκδήλωση στο Καζακστάν να έχει σταματήσει για να παρακολουθήσουν ο παρευρισκόμενοι τη διαδικασία των πέναλτι που έστειλε την Καϊρατ Αλμάτι στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά
Ζωντανός Θρύλος 28.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρέδωσε το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Λέοντα στον θρυλικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!
Ελληνική ελπίδα 28.08.25

Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!

Αθλήτρια του μήνα αναδείχθηκε η Βάλια Λυκομήτρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας με τα 2 χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νέων U23 και Εφήβων–Νεανίδων U19 του 2025.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Συντάξεις: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας – Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία και στην ΕΕ - Ένας στους πέντε Ευρωπαίους συνταξιούχους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας

Σε σαράντα χρόνια από τώρα η «νέα κανονικότητα» για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα είναι η φτώχεια - Η πίεση στις συντάξεις και οι χαμηλοί μισθοί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Παναθηναϊκός: Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι
Super League 28.08.25

Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τα τυπικά με τη Μπόκα Τζούνιορς και την Πλατένσε για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, Βιθέντε Ταμπόρδα, ενώ ξέσπασε φημολογία για τον επιθετικό της Κηφισιάς, Αντρέα Τετέι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κίεβο: Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας, χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου
Δηλώσεις καταδίκης 28.08.25

Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο - Χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κάγια Κάλας, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και άλλοι ηγέτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν καταδικάσει τη νέα δολοφονική επίθεση από τη Ρωσία στο Κίεβο - Τι λέει η Μόσχα

Σύνταξη
ΕΣΕΕ – Θερινές εκπτώσεις: Μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο – Χάθηκε το στοίχημα λέει ο Καφούνης
Οικονομικές Ειδήσεις 28.08.25

«Χάθηκε και το στοίχημα των θερινών εκπτώσεων» - Μόνο μία στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο

«Τα βασικά ορόσημα της χρονιάς -χειμερινές εκπτώσεις, πασχαλινή περίοδος και θερινές εκπτώσεις- χάθηκαν για τον κλάδο», σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης.

Σύνταξη
Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
Βίντεο 28.08.25

Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων

Tο εντυπωσιακό κοπάδι βρίσκεται στη μέση της ετήσιας μετανάστευσής του από την Ευρώπη προς την Αφρική. Εκεί οι πελαργοί θα βρουν ευνοϊκότερες συνθήκες για να τραφούν, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

