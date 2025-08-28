Σαλαμίνα: Βίντεο από τη φωτιά που έφτασε σε αυλές σπιτιών – «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
Η περιοχή που έπιασε φωτιά στη Σαλαμίνα έχει κατοικίες, πολλές ελιές, πεύκα και ξερόκλαδα, αλλά με την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου απετράπησαν τα χειρότερα
- Βίντεο από τη φωτιά στη Σαλαμίνα που έφτασε σε αυλές σπιτιών - «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
- «Βαλτώνοντας» τον επεκτατισμό του Πούτιν και την κλιματική αλλαγή
- «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση
- Τα 8 πιο βρώμικα πράγματα μέσα στο σπίτι σου – Κάποια ούτε που τα φαντάζεσαι
Στις αυλές των σπιτιών έφτασε η φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι, στη Σαλαμίνα, ενώ ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Βασιλικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Βίντεο δείχνει τη φωτιά να βρίσκεται σε εξέλιξη με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, «κάποιοι είχαν γλέντι, κάποια γενέθλια και έριξαν πυροτεχνήματα και πήρε φωτιά». Η περιοχή έχει κατοικίες, πολλές ελιές, πεύκα και ξερόκλαδα, αλλά με την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου απετράπησαν τα χειρότερα.
Πρόλαβαν και δεν πέρασε τον δρόμο
«Ευτυχώς δεν πρόλαβε να περάσει πάνω από τον δρόμο, και τον έναν και τον άλλον, γιατί μετά υπάρχουν δασύλλια και εκεί θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα», λέει ένας κάτοικος.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν τεράστια, με 48 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα να σπεύδουν άμεσα στο σημείο της φωτιάς.
Την ίδια ώρα, πέρασαν από Πέραμα πολλά πυροσβεστικά οχήματα για να ενισχύσουν τις δυνάμεις στη Σαλαμίνα. Το 112 ενεργοποιήθηκε στις 21:45.
Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε γρήγορα, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στην περιοχή για τυχόν αναζωπυρώσεις.
