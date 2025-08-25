Φωτιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά στα Αμπελάκια, στη Σαλαμίνα, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 15:00 και κατακαίει χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας: