Φωτιά στη Σαλαμίνα – Αναφορές ότι προκλήθηκε από βεγγαλικά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι.

Υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι έκαναν χρήση βεγγαλικών και αμέσως μετά ξέσπασε η φωτιά.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Η φωτιά όπως φαίνεται από Νέα Πέραμο