Φωτιά στη Σαλαμίνα – Αναφορές ότι προκλήθηκε από βεγγαλικά
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Σαλαμίνα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι.
Υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι έκαναν χρήση βεγγαλικών και αμέσως μετά ξέσπασε η φωτιά.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025
Η φωτιά όπως φαίνεται από Νέα Πέραμο
