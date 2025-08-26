view
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
26 Αυγούστου 2025
Κιργιστάν: Ορειβάτισσα παραμένει αποκλεισμένη 2 εβδομάδες σε βουνό

Επί 14 ημέρες μία Ρωσίδα ορειβάτισσα παραμένει αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν, με τις αποστολές διάσωσής της να έχουν σταματήσει

Η 47χρονη Ρωσίδα ορειβάτισσα Ναταλία Ναγκοβίτσινα, παραμένει εδώ και 14 ημέρες εγκλωβισμένη στο όρος Τζένγκις Τσοκούσου (Victory Peak) σε υψόμετρο 6.999 μέτρων, με σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Οι Αρχές του Κιργιστάν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες διάσωσης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ο 27χρονος γιος της, δηλώνει πεπεισμένος ότι η μητέρα του ζει καθώς είναι έμπειρη ορειβάτισσα και κάνει έκκληση για τη συνέχιση των ερευνών μέχρι να εντοπιστεί, ζητώντας τουλάχιστον μία ακόμη πτήση drone. Στο τελευταίο βίντεο που έλαβε στις 19 Αυγούστου, η Νατάλια φαίνεται να κουνάει το χέρι της προς το drone, ενώ το αντίσκηνό της είχε σκιστεί από τους θυελλώδεις ανέμους στην περιοχή.

Ο εγκλωβισμός της ορειβάτισσας στο βουνό του Κιργιστάν

Η ορειβάτισσα εγκλωβίστηκε στη «ζώνη θανάτου», όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν τους -30 βαθμούς, και οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες. Ένα ελικόπτερο με ιταλικό πλήρωμα αναγκάστηκε να αποχωρήσει, ενώ σε προηγούμενη επιχείρηση άλλο ελικόπτερο είχε συντριβεί, τραυματίζοντας διασώστες.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Ιταλός ορειβάτης Λούκα Σινιγκάλια κατάφερε να φτάσει στην ορειβάτισσα, παρέχοντάς της σκηνή, υπνόσακο, τρόφιμα, νερό και γκαζάκι. Ωστόσο, βρήκε τραγικό θάνατο κατά την επιστροφή του, χωρίς να προλάβει να οργανώσει νέα αποστολή διάσωσης.

Ο Σινιγκάλια υπέστη εγκεφαλικό οίδημα σε υψόμετρο 6.800 μέτρων και η σορός του παραμένει στο σημείο, σε μεγάλο υψόμετρο και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, που καθιστούν την ανάσυρσή της εξαιρετικά περίπλοκη.

Αδύνατη μία νέα προσπάθεια διάσωσης

Οι Αρχές του Κιργιστάν υποστηρίζουν ότι οι καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη κάθε νέα προσπάθεια, με αξιωματούχους να τονίζουν ότι «κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει τόσες ημέρες σε τέτοιο υψόμετρο». Ωστόσο, ο γιος της αντιδρά, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξαν προβλέψεις για πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, χωρίς να αξιοποιηθούν.

Σε κάθε περίπτωση, οι διασώστες δηλώνουν ότι ακόμη και αν δεν βρεθεί ζωντανή, η σορός της θα ανακτηθεί την άνοιξη, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Μέχρι τότε, ο 27χρονος επιμένει ότι η μητέρα του δίνει ακόμη μάχη στην κορυφή του Victory Peak.

Η Ναγκοβίτσινα το 2021 είχε χάσει τον σύζυγό της Σεργκέι σε ανάβαση άλλου βουνού, όταν υπέστη εγκεφαλικό. O σύζυγός της δεν μπορούσε να καθίσει, έπεφτε επανειλημμένα στο πλάι και μιλούσε με σύγχυση, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τότε, παρά τις εντολές να τον εγκαταλείψει, εκείνη παρέμεινε μαζί του στη χιονοθύελλα, δηλώνοντας ότι δεν φοβόταν να πεθάνει δίπλα του.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ύψος» 40 μονάδων έχασε η αγορά – Ανέβασε τους τζίρους το rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ύψος» 40 μονάδων έχασε η αγορά – Ανέβασε τους τζίρους το rebalancing

World
Γαλλία: Υποχωρούν μετοχές και ομόλογα, στα πρόθυρα κατάρρευσης η κυβέρνηση Μπαϊρού

Γαλλία: Υποχωρούν μετοχές και ομόλογα, στα πρόθυρα κατάρρευσης η κυβέρνηση Μπαϊρού

inWellness
inTown
24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο
26.08.25

Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο

Έτσι γίνεται στη Σίκινο. Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που απομακρύνεται από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Σύνταξη
Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Δύο συνταγές για γεμιστά
23.08.25

Δύο συνταγές για γεμιστά

Μια παραδοσιακή και μια... εναλλακτική, αυτές οι συνταγές είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι.

Σύνταξη
Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα
22.08.25

Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ύπαρξης λιμού στη Γάζα

Υπήρχαν ελλείψεις τροφίμων στη Γάζα από τότε που το Ισραήλ περιόρισε τη βοήθεια λίγο μετά την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η τελευταία κρίση κλιμακώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν το Ισραήλ διέκοψε όλες τις προμήθειες τροφίμων στην περιοχή.

Σύνταξη
Γάζα: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός – Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά, λέει ο οργανισμός του ΟΗΕ
22.08.25

Ώρα μηδέν: Στο χειρότερο και πιο οξύ επίπεδο ο λιμός στην πόλη της Γάζας - Οι θάνατοι θα αυξάνονται εκθετικά

Ο παγκόσμιος παρατηρητής πείνας (IPC) κατέταξε σήμερα στη φάση 5 την επισιτιστική ανασφάλεια που επικρατεί στη Γάζα λίγο πριν την εισβολή του ισραηλινού στρατού

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
26.08.25

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Reuters: Παραιτήθηκε από το πρακτορείο η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, βαριές καταγγελίες για το ρόλο του στη Γάζα
26.08.25

Γάζα: Παραιτήθηκε από το Reuters η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ - Βαριές καταγγελίες κατά του πρακτορείου ειδήσεων

«Δεν μπορώ να διανοηθώ να φοράω αυτή την ταυτότητα» - Η ρεπόρτερ Βάλερι Ζινκ αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα

Σύνταξη
Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη
26.08.25

Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη

Ενώ έχει ομολογήσει αβίαστα 4 βρεφοκτονίες, την δολοφονία του Παναγιωτάκη την αρνείται πεισματικά - Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα
26.08.25

Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα

Σε απόσταση αναπνοής ο Αλέξης Τσίπρας στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του - Μεγάλες απώλειες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας»

Σύνταξη
Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες μαζί με τις συνομιλίες για την Ουκρανία
26.08.25

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συζήτησαν ενεργειακές συμφωνίες μαζί με τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να προχωρήσουν σε συνεργασία με τη Ρωσία για ενεργειακές συμφωνίες αμοιβαία επωφελείς. Πηγές αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον τις εμφανίζει ως κίνητρο για τη συμφωνία με το Κίεβο.

Σύνταξη
25 χώρες αναστέλλουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους προς τις ΗΠΑ
26.08.25

25 χώρες αναστέλλουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους προς τις ΗΠΑ

«Ταχυδρομικοί πάροχοι σε 25 χώρες μέλη έχουν ήδη ανακοινώσει την αναστολή των ταχυδρομικών τους υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ, επικαλούμενες αβεβαιότητες που σχετίζονται ιδίως με υπηρεσίες διαμετακόμισης»

Σύνταξη
Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές
26.08.25

Κρις Κολόμπους: Ο σκηνοθέτης του «Χάρι Πότερ» μιλά για το πώς προστάτευσε τους τρεις μικρούς πρωταγωνιστές

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety, ο Κρις Κολόμπους δήλωσε ότι δεν έχει καμία επιθυμία να συμμετάσχει στην πολυαναμενόμενη σειρά «Χάρι Πότερ» της HBO, ωστόσο δεν την απορρίπτει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο
26.08.25

Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού πρόσφερε πριν λίγες μέρες 200.000 ευρώ στις εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών και η συγκεκριμένη κίνηση έγινε μεγάλο θέμα στο μεγαλύτερο αθλητικό σάιτ στον κόσμο

Σύνταξη
Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο
26.08.25

Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο

Ο Άρνε Σλοτ αλλά και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποθέωσαν τον 16χρονο Ρίο Νγκουμόα, ο οποίος ήταν στηνν παιδική του ηλικία, οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΕΕ: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν είχε στόχο δημοσιογράφους», λέει ο Μερτς
26.08.25

ΕΕ: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν είχε στόχο δημοσιογράφους», λέει ο Μερτς

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο», σημείωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ για τη φονική επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα

Σύνταξη
Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης
26.08.25

Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν» σημείωσε η αδελφή της 36χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Σύνταξη
«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό
26.08.25

«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, τη σεξουαλικότητα του, την κακοποιητική συμπεριφορά και τη μάχη του με τον αλκοολισμό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων
26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων

«Απαιτούμε την άμεση στελέχωση όλων των οργανικών θέσεων και 24ωρη κάλυψη ασθενοφόρων τόσο στην Αίγινα όσο και σε κάθε υποστελεχωμένη δομή της χώρας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Στην Αίγινα την Τετάρτη ο Φάμελλος

Σύνταξη
Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
26.08.25

Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις για την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εταιρείες τεχνολογίας.

Σύνταξη
