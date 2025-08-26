Δήμος Αθηναίων: Το Άλσος Χωροφυλακής ξανά ανοιχτό για το κοινό
Ο Δήμος Αθηναίων ενημέρωσε ότι το Άλσος Χωροφυλακής ανοίγει εκ νέου.
Ο Δήμος Αθηναίων είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του Άλσους Χωροφυλακής από 23/08/2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω «της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η Δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης».
Στο σημείο μάλιστα είχε παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Πραγματοποιήθηκε απολύμανση του χώρου
Πλέον, με νεότερη ανακοίνωση του ο Δήμος Αθηναίων ενημέρωσε τους πολίτες ότι το Άλσος αποδίδεται εκ νέου προς χρήση αναφέροντας:
«Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την Εισαγγελία και την Ελληνική Αστυνομία, το Άλσος Χωροφυλακής είναι και πάλι ανοιχτό για τους πολίτες. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε και η σχετική απολύμανση.
Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της προστασίας του δημόσιου χώρου».
