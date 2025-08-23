Κλειστό μέχρι νεωτέρας το Άλσος Χωροφυλακής – Σε εξέλιξη η έρευνα για παράνομο νεκροταφείο ζώων

Σφραγίστηκε από σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, το Άλσος Χωροφυλακής στην Αθήνα και θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, μετά τις καταγγελίες για ύπαρξη παράνομου νεκροταφείου ζώων στον χώρο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεκάδες ζώα εντοπίστηκαν θαμμένα παράνομα σε σημεία του άλσους, το οποίο επισκέπτονται καθημερινά οικογένειες με μικρά παιδιά.

Ο δήμος Αθηναίων, που ενημερώθηκε για την υπόθεση, επιβεβαίωσε ότι από το 2021 ο χώρος χρησιμοποιούνταν για την ταφή ζώων συντροφιάς, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες και υποδομές.

Έρευνα της Εισαγγελίας Αθηνών

Παράλληλα, η Εισαγγελία Αθηνών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, ενώ συνεργεία του δήμου, μαζί με κτηνιάτρους, θα προχωρήσουν σε αυτοψίες για να διαπιστωθεί η έκταση του φαινομένου και οι πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει οργή σε φιλοζωικές οργανώσεις αλλά και σε κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και άμεση αποκατάσταση του άλσους.

Δούκας: «Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη»

«Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα 23/08/2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η Δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.

«Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας. Ο δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη» συμπλήρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Μήνυση από τον δήμο Αθηναίων

«Χθες λάβαμε μια ανώνυμη καταγγελία ότι στον χώρο έχουν ταφεί ζώα. Μαζί με ειδικό συνεργείο πραγματοποιήσαμε αυτοψία και εντοπίσαμε οστά. Στη συνέχεια καλέσαμε την αστυνομία και προχωρήσαμε σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου», δήλωσε η αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας, Όλγα Δούρου.