Είπαν ότι είναι Γκιουλενιστές, όμως πήγαν στη φυλακή – Τι υποστήριξαν οι 5 της τουρκικής μαφίας

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους αναφέρεται πως η τουρκική εγκληματική οργάνωση, πλην της διακίνησης ναρκωτικών, επιδίδεται και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες όπως διακίνηση όπλων, αλλά και μεταναστών σε Ελλάδα και Ισπανία.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποδέχθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ισχυριζόμενοι ότι είναι επιχειρηματίες με νόμιμη δραστηριότητα στη χώρα μας.

Επίσης, φέρονται, να είπαν σε ανακριτή και εισαγγελέα πως τα χρήματα που κατέσχεσαν οι αστυνομικοί κατά την σύλληψη τους, τα οποία το κατηγορητήριο θεωρεί προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών, είναι απολύτως νόμιμα, καθώς είναι αποτέλεσμα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Τι είπαν για τα ναρκωτικά

Για την ποσότητα ναρκωτικών που εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψή τους, οι 5 υποστήριξαν ότι τα 34,5 γραμμάρια χασίς που είχαν στην κατοχή τους ήταν για δική τους χρήση.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι ανέφεραν στις δικαστικές αρχές πως είχαν αγοράσει τις βίλες μέσω της διαδικασίας της Golden Visa και ότι είχαν αποκτήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, καθώς είναι Γκιουλενιστές, διωκόμενοι στην πατρίδα τους.

Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα με αποτέλεσμα να προφυλακιστούν.

Στο στόχαστρο για μήνες

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τα συγκεκριμένα άτομα είχαν μπει στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών από τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι έκαναν πολυτελή ζωή χωρίς να ασκούν κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι διέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά από παράνομες δραστηριότητες.

Ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες είναι ένας 29χρονος, γνωστός ως Ρέιζ, που φέρεται να είναι αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες στην Τουρκία. Μάλιστα σε βάρος του εκκρεμεί εθνικό ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Τουρκίας για 7 αδικήματα μεταξύ των οποίων και για ανθρωποκτονία.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 29χρονος είχε στενές επαφές και με εγκληματική ομάδα στην Τουρκία καθώς και με δύο Τούρκους μαφιόζους στην Ισπανία που φέρεται να έχουν συντονιστικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών.

Μάλιστα τους προηγούμενους μήνες ο 29χρονος έκανε τουλάχιστον δύο ταξίδια στην Ισπανία και υπήρξε συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών για τις επαφές που είχε εκεί μεταξύ των ελληνικών και των ισπανικών Αρχών.

Μαζί με τον 29χρονο συνελήφθη και ο αδερφός του είχε έρθει μαζί του στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας των δύο ανδρών είναι γνωστός έμπορος ναρκωτικών στην Τουρκία. Μάλιστα έχει το προσωνύμιο «μάγειρας» καθώς «ειδικεύεται» στην επεξεργασία ηρωίνης.

Το θωρακισμένο όχημα

Εκτός από τις 6 συλλήψεις η Αστυνομία προχώρησε και στην κατάσχεση 4 πολυτελών οχημάτων. Πρόκειται για 3 Porche Cayen και μια θωρακισμένη Mercedes.

Μάλιστα το θωρακισμένο όχημα έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών αφού είναι κλειδωμένο και έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να το ανοίξουν και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημαντικά ευρήματα εντός του οχήματος.

Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρουν για τις Αρχές έχουν οι ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν με ποσά, ονόματα και ποσότητες ναρκωτικών σε κιλά.