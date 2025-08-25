Προφυλακίστηκαν οι 5 Τούρκοι που συνελήφθησαν για ναρκωτικά στην Αττική – Τι υποστήριξαν

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες απολογούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που βρέθηκαν μετά από συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών αρχών, ήταν απολύτως νόμιμα και δεν ήταν προϊόν οποιασδήποτε εγκληματικής δραστηριότητας.

Επιπλέον φέρονται να υποστήριξαν ότι έχουν επιχειρήσεις στην Τουρκία, ενώ δήλωσαν διωκόμενοι από το καθεστώς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πως ήρθαν στην Ελλάδα, όπου τους δόθηκε, όπως ισχυρίζονται πολιτικό άσυλο.