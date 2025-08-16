Φαραντούρης: Εργαλείο, όχι άλλοθι απραξίας και αποτυχίας της κυβέρνησης το 112
«Είχαμε και αμετροεπείς κυβερνητικές ανακοινώσεις "πόσο καλά τα καταφέραμε" και κατόπιν μέσα σε δύο 24ωρα κάηκε η μισή χώρα», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης
«Το 112 είναι εργαλείο ενημέρωσης, δεν μπορεί να είναι άλλοθι απραξίας, ασυνέπειας και αποτυχίας συντονισμού της κυβέρνησης», τόνισε στον απόηχο των πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού και Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.
Όπως είπε ο κ. Φαραντούρης, «αντί η κυβέρνηση να προετοιμάζεται εγκαίρως για θεομηνίες και πυρκαγιές που γνωρίζει ότι θα συμβούν, επικαλείται συνεχώς για την αποτυχία συντονισμού και τις καταστροφές ένα νούμερο που απλώς ενημερώνει».
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογράμμισε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ότι υπάρχει μια διαδικασία συντονισμού στην ΕΕ ήδη απ’ το 2019, ενώ ο ίδιος ζήτησε και έγινε αποδεκτή τον Νοέμβρη 2024 η περαιτέρω εναρμόνιση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη ώστε να οδηγηθεί σε ένα πλήρως εναρμονισμένο πλαίσιο συνδρομής προκειμένου να αντισταθμιστεί η ανεπάρκεια των εθνικών μηχανισμών.
«’Πόσα καλά τα καταφέραμε’… Κατόπιν μέσα σε δύο 24ωρα κάηκε η μισή χώρα»
«Ωστόσο, από τον Νοέμβρη που συζητήθηκε στις Βρυξέλλες, δεν υπήρξε καμία κινητοποίηση, ούτε προετοιμασία, ούτε προπαρασκευή της ελληνικής κυβέρνησης σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές Αρχές», τόνισε ο κ. Φαραντούρης.
«Είχαμε και αμετροεπείς κυβερνητικές ανακοινώσεις «πόσο καλά τα καταφέραμε» και κατόπιν μέσα σε δύο 24ωρα κάηκε η μισή χώρα. Είμαστε περήφανοι για αυτά;», κατέληξε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
