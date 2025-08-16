Φαραντούρης: Εργαλείο, όχι άλλοθι απραξίας και αποτυχίας της κυβέρνησης το 112

«Το 112 είναι εργαλείο ενημέρωσης, δεν μπορεί να είναι άλλοθι απραξίας, ασυνέπειας και αποτυχίας συντονισμού της κυβέρνησης», τόνισε στον απόηχο των πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού και Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως είπε ο κ. Φαραντούρης, «αντί η κυβέρνηση να προετοιμάζεται εγκαίρως για θεομηνίες και πυρκαγιές που γνωρίζει ότι θα συμβούν, επικαλείται συνεχώς για την αποτυχία συντονισμού και τις καταστροφές ένα νούμερο που απλώς ενημερώνει».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογράμμισε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ότι υπάρχει μια διαδικασία συντονισμού στην ΕΕ ήδη απ’ το 2019, ενώ ο ίδιος ζήτησε και έγινε αποδεκτή τον Νοέμβρη 2024 η περαιτέρω εναρμόνιση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη ώστε να οδηγηθεί σε ένα πλήρως εναρμονισμένο πλαίσιο συνδρομής προκειμένου να αντισταθμιστεί η ανεπάρκεια των εθνικών μηχανισμών.

«’Πόσα καλά τα καταφέραμε’… Κατόπιν μέσα σε δύο 24ωρα κάηκε η μισή χώρα»

«Ωστόσο, από τον Νοέμβρη που συζητήθηκε στις Βρυξέλλες, δεν υπήρξε καμία κινητοποίηση, ούτε προετοιμασία, ούτε προπαρασκευή της ελληνικής κυβέρνησης σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές Αρχές», τόνισε ο κ. Φαραντούρης.

«Είχαμε και αμετροεπείς κυβερνητικές ανακοινώσεις «πόσο καλά τα καταφέραμε» και κατόπιν μέσα σε δύο 24ωρα κάηκε η μισή χώρα. Είμαστε περήφανοι για αυτά;», κατέληξε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.