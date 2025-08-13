Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»
Το αίτημα που κατέθεσε για εναρμόνιση των ευρωπαϊκών μηχανισμών πολιτικής προστασίας ως αντιστάθμισμα στην ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού στη χώρα μας, υπενθυμίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού και Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, στο πλαίσιο των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα.
Όπως επισημαίνει ο κ. Φαραντούρης, η πρόταση πέρασε, αλλά όπως επισημαίνει, η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ.
«Από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ. Η Κομισιόν το προχώρησε. Η Ελληνική Κυβέρνηση ωστόσο ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με τα υπόλοιπα κράατη Μέλη και τις Ευρωπαϊκές Αρχές», τόνισε.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού και Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπλήρωσε πως «διότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι».
Δείτε βίντεο από τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2024 με τις δηλώσεις Φαραντούρη στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες:
#Φωτιές #πυρκαγιές Από το Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2024 ζήτησα #εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών της 🇪🇺 ΕΕ. Η Κομισιόν το προχωρά. Η Ελληνική Κυβέρνηση ωστόσο ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι👇https://t.co/Vmv7tHPUXD pic.twitter.com/7rao9uukCb
— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) August 13, 2025
