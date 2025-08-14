Φαραντούρης: Η μισή Ελλάδα καίγεται, γιατί δεν ενεργοποιήσαμε εγκαίρως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό;

Στην ανάγκη πλήρους εναρμόνισης των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού εναέριων και επίγειων μέσων σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και μέλος των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο MEGA News, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, rescEU, θεσπίστηκε το 2019. «Επειδή ωστόσο η Ελλάδα παραμένει η πλέον ευάλωτη χώρα του νότου, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια οι πυρκαγιές φτάνουν μέχρι και μέσα στις πόλεις, τον Νοέμβριο του 2024, ζήτησε να προχωρήσει η πλήρης εναρμόνιση της πολιτικής προστασίας των 27, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των εθνικών μηχανισμών», είπε.

Ο κ. Φαραντούρης έθεσε τρία ερωτήματα:

1. Γιατί δεν έγιναν προπαρασκευαστικές ενέργειες με τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό μήνες πριν;

2. Γιατί πέρασαν 48 ώρες καταστροφής πριν υποβληθεί αίτημα συνδρομής, αργά χθες το βράδυ;

3. Γιατί δεν ζητήσαμε περαιτέρω συνδρομή (π.χ. Beriev-200 κ.λπ.) όπως έκαναν οι Πορτογάλοι στις 30 Ιουλίου;

Επικαλούμενος πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι η Πορτογαλία ζήτησε βοήθεια ακόμη και από τη Ρωσία για την αντιμετώπιση εκτεταμένων πυρκαγιών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο «όπως κάνουν όλες οι χώρες, για να σωθούν περιουσίες, ζωές και το φυσικό περιβάλλον», όπως ανέφερε.

«Δεν θέλω να προσθέσω απλώς τη φωνή μου στις καταγγελίες για ολιγωρία, αυτό είναι αυταπόδεικτο», σημείωσε, τονίζοντας πως «αυτή τη στιγμή καίγεται η μισή Ελλάδα και αν υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε συνδρομής, πρέπει να την πάρουμε».

Όσα είπε ο Νικόλας Φαραντούρης: