13.08.2025 | 18:15
Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
Φαραντούρης: Η μισή Ελλάδα καίγεται, γιατί δεν ενεργοποιήσαμε εγκαίρως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό;
14 Αυγούστου 2025 | 13:54

Φαραντούρης: Η μισή Ελλάδα καίγεται, γιατί δεν ενεργοποιήσαμε εγκαίρως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό;

«Αυτή τη στιγμή καίγεται η μισή Ελλάδα και αν υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε συνδρομής, πρέπει να την πάρουμε», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Spotlight

Στην ανάγκη πλήρους εναρμόνισης των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού εναέριων και επίγειων μέσων σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και μέλος των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο MEGA News, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, rescEU, θεσπίστηκε το 2019. «Επειδή ωστόσο η Ελλάδα παραμένει η πλέον ευάλωτη χώρα του νότου, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια οι πυρκαγιές φτάνουν μέχρι και μέσα στις πόλεις, τον Νοέμβριο του 2024, ζήτησε να προχωρήσει η πλήρης εναρμόνιση της πολιτικής προστασίας των 27, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των εθνικών μηχανισμών», είπε.

Ο κ. Φαραντούρης έθεσε τρία ερωτήματα:

1. Γιατί δεν έγιναν προπαρασκευαστικές ενέργειες με τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό μήνες πριν;

2. Γιατί πέρασαν 48 ώρες καταστροφής πριν υποβληθεί αίτημα συνδρομής, αργά χθες το βράδυ;

3. Γιατί δεν ζητήσαμε περαιτέρω συνδρομή (π.χ. Beriev-200 κ.λπ.) όπως έκαναν οι Πορτογάλοι στις 30 Ιουλίου;

Επικαλούμενος πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι η Πορτογαλία ζήτησε βοήθεια ακόμη και από τη Ρωσία για την αντιμετώπιση εκτεταμένων πυρκαγιών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο «όπως κάνουν όλες οι χώρες, για να σωθούν περιουσίες, ζωές και το φυσικό περιβάλλον», όπως ανέφερε.

«Δεν θέλω να προσθέσω απλώς τη φωνή μου στις καταγγελίες για ολιγωρία, αυτό είναι αυταπόδεικτο», σημείωσε, τονίζοντας πως «αυτή τη στιγμή καίγεται η μισή Ελλάδα και αν υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε συνδρομής, πρέπει να την πάρουμε».

Όσα είπε ο Νικόλας Φαραντούρης:

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη

«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας», τονίζει το ΚΚΕ

Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης
Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης

Και αυτή η κυβερνητική εγχείρηση πέτυχε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όμως για άλλη μια φορά δεν εξηγεί γιατί ο ασθενής (πάλι) πέθανε...

Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ
Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ

Υπάκουος στην πάγια γραμμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη «πάντα φταίει κάποιος άλλος» ο εξαφανισμένος επί ένα τριήμερο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης κατασκεύασε νέους εχθρούς, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές σε τρίτους. Σφοδρή επίθεση σε Πελετίδη και δημοσιογράφους που κάλυπταν όλη νύχτα τις φωτιές, υπό αντίξοες συνθήκες

Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται
Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε πως «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει»

Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τις περιουσίες τους, λέει ο Πελετίδης – «Ο κόσμος με ηρωισμό έφερε αποτέλεσμα»
Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τις περιουσίες τους, λέει ο Πελετίδης – «Ο κόσμος με ηρωισμό έφερε αποτέλεσμα»

Ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης τόνισε ότι είναι σαφές πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και αγνόησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους

Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!
Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!

Ο βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει ραντεβού με τους πληγέντες από τη... Δευτέρα 18 Αυγούστου. Το κράξιμο που δέχεται στα σχόλια είναι επικό....

«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»
«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»

«Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια», τονίζει η βουλεύτρια Ιωαννίνων με τη Νέα Αριστερά, Μερόπη Τζούφη

Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές
Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές

«Είχαμε τρέξιμο δύο μέρες, πήγε να καεί η πόλη της Φιλιππιάδας, έχουν καεί πολλά χωριά, άνω των πέντε χωριών έχουν καεί ολοσχερώς», ανέφερε ο βουλευτής Πρέβεζας με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Μπάρκας

Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας, αυτή είναι η ΝΔ
Τσουκαλάς: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας, αυτή είναι η ΝΔ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα»

Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»
Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»

Ο πρόεδρος της ένωσης αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, απάντησε στην προκλητική δήλωση της βουλεύτριας της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη - Σωρεία αντιδράσεων από τον πολιτικό κόσμο, βολές και από τους εθελοντές πυροσβέστες

Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα
Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα

Κάναμε ένα πρώτο οδοιποιρικό απ' τα Βραχνέϊκα έως την Κάτω Αχαγιά και από εκεί στον Άνω Αλισσό, και την Καμενίτσα, χωριά που άγγιξαν οι φλόγες. Τι λένε οι κάτοικοι και πως έσπασε σε τρία μέτωπα η φωτιά που ξεκίνησε απ' τη ΒΙΠΕ.

Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Βαραίνει το αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση. Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες του «επιτελικού κράτους» να αποτρέψει τις καταστροφές. Η γενικότερη εικόνα εξαφάνισης κυβερνητικών στελεχών και οι δηλώσεις που προκαλούν κατακραυγή. Οι προεκλογικές υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείχτηκαν κενό γράμμα.

Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας
Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας

«Το επιλεκτικά 'ανίκανο' κράτος, εγκαταλείπει δασικές εκτάσεις, σπίτια, υποδομές, ακόμα και νοσοκομεία, στο έλεος της καταστροφής», λέει ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, «οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο
Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο

Ο μασκουλινισμός δεν είναι «αντίβαρο» στον φεμινισμό, αλλά αντεπίθεση για την ανάκτηση προνομίων, ελέγχου και βίας σε βάρος των γυναικών, ντυμένη με το προσωπείο της «ανδρικής αγωνίας»

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»
Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων γίνεται λόγος για ντροπή να βγαίνει ο υπουργός και να καταγγέλλει τον δήμαρχο την ώρα που ακόμα οι εστίες «καπνίζουν» προκειμένου να καλύψει τη γύμνια της κυβέρνησης

Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι
Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Νάπολι, όπως αναφέρει η Corriere dello Sport σε δημοσίευμά της.

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

AEK: Τέλος και επίσημα ο Λαμέλα (vid)
AEK: Τέλος και επίσημα ο Λαμέλα (vid)

Ο Έρικ Λαμέλα υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ και αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο μετά από έναν χρόνο.

Νέα σεμινάρια για ενίσχυση του VAR
Νέα σεμινάρια για ενίσχυση του VAR

Ο υπεύθυνος του VAR Πάολο Βαλέρι χώρισε τους διαιτητές σε δυο γκρουπ και τους καλεί να καθίσουν στα θρανία. Η αναβάθμιση των παρατηρητών διαιτησίας της Super League

Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα
Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα

Στην Πάτρα την ώρα που οι φλόγες την «περικύκλωναν», οι κινήσεις που έγιναν για τη διάσωση των ζώων, όπως περιγράφονται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, υπήρξαν καθοριστικές.

Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue
Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue

Η Κλόι Μαλ είναι η επικρατέστερη υποψήφια για να αναλάβει τη θέση της θρυλικής «παγωμένης βασίλισσας» της μόδας, Άννα Γουίντουρ, στη Vogue, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six.

Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις της ΑΕΚ - Θα υποβληθεί σε δεύτερο γύρο εξετάσεων για να διαπιστωθεί ο ακριβέστατος χρόνος απουσίας του μήπως παραμείνει στην «Ένωση» με μειωμένο συμβόλαιο.

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα
Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα

«Από το πουθενά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών περπατούσε στο δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», γράφει η Dagens Naeringsliv - «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ - και να συζητήσει για δασμούς»

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του
«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του

Ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης, που απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του, ανέβασε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok - όμως υπήρχαν και αντιδράσεις.

Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ
Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ

Υπάκουος στην πάγια γραμμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη «πάντα φταίει κάποιος άλλος» ο εξαφανισμένος επί ένα τριήμερο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης κατασκεύασε νέους εχθρούς, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές σε τρίτους. Σφοδρή επίθεση σε Πελετίδη και δημοσιογράφους που κάλυπταν όλη νύχτα τις φωτιές, υπό αντίξοες συνθήκες

Αλβανία: Ο Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την ταχύτερη ένταξη στην ΕΕ
Ο Έντι Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την επιτάχυνση της ένταξης στην ΕΕ

«Μια μέρα μπορεί να έχουμε ένα υπουργείο που θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είχε δηλώσει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, σε συνέντευξη Τύπου για την ψηφιοποίηση

«Επιχείρηση Τηλεδιάσκεψη»: Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό

Ο Τραμπ άκουσε όσα είχαν να του πουν οι Ευρωπαίοι για το πώς βλέπουν μια διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό. Δεν έχουν όμως τρόπο να «συντάξουν» μακρόθεν την ατζέντα στην Αλάσκα.

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται
Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε πως «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει»

