Δεν βλέπουμε και τόσο συχνά ένα υπερσύγχρονο ρωσικό προεδρικό αεροσκάφος Ilyushin Il-96 να συνοδεύεται από υπερσύγχρονα μαχητικά F-35. Οι ουρανοί πάνω από την Αλάσκα όμως είχαν αυτή την τύχη τις τελευταίες ώρες.

Κατά την επιστροφή στη Ρωσία, το αεροσκάφος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν συνοδεύτηκε από αμερικανικά μαχητικά F-35.

Νωρίτερα, ο Ρώσος ηγέτης είχε επισκεφθεί την Αλάσκα για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 15 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε σε στρατιωτική βάση στην Αλάσκα σύνοδος κορυφής Ρωσίας–ΗΠΑ. Οι συνομιλίες διήρκεσαν πάνω από τρεις ώρες και έγιναν σε διάφορες μορφές: κατ’ ιδίαν, μέσα στη λιμουζίνα του Αμερικανού ηγέτη καθ’ οδόν προς τον κύριο χώρο της συνάντησης, καθώς και σε μικρή σύνθεση «τρεις με τρεις».

Μετά τις συνομιλίες, ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι κύριο θέμα της συνόδου ήταν η διευθέτηση της ουκρανικής σύγκρουσης. Ζήτησε επίσης μια νέα αρχή στις διμερείς σχέσεις και επιστροφή στη συνεργασία, προσκαλώντας τον Τραμπ στη Μόσχα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος, αλλά επεσήμανε ότι οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για όλα.

Κατά την επιστροφή του ο πρόεδρος της Ρωσίας, πραγματοποίησε εργασιακή επίσκεψη στην περιοχή Τσουκότκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Τσουκότκα, Βλαντισλάβ Κουζνέτσοφ, ο οποίος τον ενημέρωσε για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της περιοχής.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Τσουκότκα κατά τις θητείες του· είχε προηγηθεί επίσκεψή του τον Ιανουάριο του 2024.

Το «Ιπτάμενο Κρεμλίνο»

Το Ilyushin Il-96-300, γνωστό συχνά ως «Ιπτάμενο Κρεμλίνο», ανάγεται στα ύστερα χρόνια της ΕΣΣΔ ως διάδοχο του επιβατικού Il-86. Αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 από το Γραφείο Σχεδίασης Ιλιούσιν, με στόχο μια σύγχρονη, μεγάλων αποστάσεων επιλογή για εμπορική και κυβερνητική χρήση.

Η παρθενική πτήση πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1988 και η ρωσική πιστοποίηση ακολούθησε στις 29 Δεκεμβρίου 1992. Αρχικά σχεδιασμένο για μεταφορά επιβατών, το Il-96-300 εντάχθηκε σε υπηρεσία τον Ιούλιο του 1993, κινούμενο από τέσσερις στροβιλοκινητήρες Aviadvigatel PS-90A, καθένας από τους οποίους αποδίδει έως 35.000 λίβρες ώσης.

Η μοναδική του εμφάνιση και το τεράστιο μέγεθος, σε συνδυασμό με τις ελάχιστες επαφές με τη Ρωσία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουν μαγνητίσει πολλούς δυτικούς παρατηρητές.

Η αποστολή πολλών αεροσκαφών Il-96-300PU στην Αλάσκα αποτέλεσε σημαντικό διπλωματικό γεγονός, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της ρωσικής προεδρικής αεροπορίας στη σύνοδο που ασχολήθηκε με τη σύγκρουση στην Ουκρανία αλλά έληξε χωρίς μια καθοριστική συμφωνία.

Τύπους Il-96-300 χρησιμοποιεί και η κουβανική ηγεσία, γεγονός που υπογραμμίζει τον ρόλο του αεροσκάφους σε διεθνείς διπλωματικές αποστολές πέρα από τα ρωσικά σύνορα.

Με πληροφορίες από The Economic Times, Tass