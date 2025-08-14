newspaper
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας
Κόσμος 14 Αυγούστου 2025 | 20:56

Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας

- Η κοκαΐνη και το τηλεφώνημα στον σύντροφό της - Θρίλερ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα που γύρω από τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας Μάρθα Νόλαν-Ο'Σλατάρα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Προβληματισμός συνοδεύει τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας μαγιό, Μάρθα Νόλαν-Ο’Σλατάρα, με τους γονείς της να αναζητούν περισσότερα στοιχεία.

Τι αναζητά η οικογένεια της Ο’Σλατάρα

Η οικογένεια της Ο’Σλατάρα προσπαθεί να μάθει ποιος συνάντησε τη σχεδιάστρια τη νύχτα που βρέθηκε νεκρή σε ένα σκάφος στο Montauk, καθώς η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την τραγική υπόθεση, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους.

Ο δικηγόρος Άρθουρ Έινταλα απέρριψε τις εικασίες ότι η Ο’Σλατάρα πέθανε από υπερβολική δόση και δήλωσε στην εφημερίδα The Post την Τετάρτη ότι η οικογένεια της 33χρονης «δεν την θεωρούσε άτομο που έκανε χρήση ναρκωτικών».

«Θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες», είπε ο Έινταλα. «Οι συνθήκες που περιβάλλουν την υπόθεση είναι κάθε άλλο παρά ξεκάθαρες».

«Θέλουν να μάθουν ποιος ήταν μαζί με τη Μάρθα εκείνο το βράδυ», τόνισε ο δικηγόρος. «Νωρίτερα εκείνο το βράδυ, την ώρα του συμβάντος, γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένα άτομο εκεί. Υπήρχε κανένας άλλος;»

Συνεχίζεται η έρευνα

«Η οικογένεια είχε μια συνάντηση με τους ντετέκτιβ της αστυνομίας του Suffolk County. Διεξάγουν μια πολύ ενδελεχή έρευνα. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ανακρίνονται», δήλωσε ο Έινταλα στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο δικηγόρος δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι η οικογένεια φοβάται πως η αγαπημένη τους κόρη μπορεί να έλαβε τα ναρκωτικά εν αγνοία της, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

«Αν υπήρχε οποιοδήποτε είδος ναρκωτικών, θέλουν να το μάθουν. Ποιος έκανε χρήση ναρκωτικών;»

Ο δικηγόρος είπε ότι η οικογένεια συνεργάζεται με τις αρχές και επίσης με συνταξιούχους αστυνομικούς για να διασφαλίσει ότι η έρευνα διεξάγεται σωστά.

Η Ο’Σλατάρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ένα σκάφος με το όνομα Ripple που ήταν αγκυροβολημένο στο πολυτελές Montauk Yacht Club, στις 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Suffolk.

Το σκάφος ανήκε στον Κρις Ντέρναν, 60 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή και έχει ένα άλλο σκάφος αγκυροβολημένο στην ίδια αποβάθρα, το Hell In A Bucket.

Ο Ντέρναν είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής μιας ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία Durnan Group, με έδρα το Rockville Centre.

Η ζωή της στις ΗΠΑ

Η Ο’Σλατάρα, που κατάγεται από τη μικρή ιρλανδική πόλη Carlow, μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου ξεκίνησε ως σερβιτόρα στο Soho πριν συνιδρύσει την East x East, μια εταιρεία μαγιό.

«Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω επιτυχημένη, ότι με ενδιέφερε το χρήμα, οι επιχειρήσεις και ότι η μόδα είναι μια δύσκολη βιομηχανία και θα ήταν ένας αργός δρόμος», είπε στην Irish Independent πέρυσι.

Ο συνεργάτης της στην East x East, Ντίλαν Γκρέις, δημοσίευσε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram μετά το θάνατό της.

«Ονειρευτήκαμε μεγάλα πράγματα μαζί, γελάσαμε πιο δυνατά από ό,τι θα μπορούσε να καταλάβει κανείς και χτίσαμε τόσα πολλά από το μηδέν», έγραψε. «Είμαι πραγματικά ευλογημένος και ευγνώμων που σε είχα στη ζωή μου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Tεχνητή νοημοσύνη
AI: Το «αόρατο» όπλο των επιχειρήσεων κατά των δασμών

AI: Το «αόρατο» όπλο των επιχειρήσεων κατά των δασμών

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή
Απάντηση στον Σμότριτς 14.08.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα
Ο «ειρηνοποιός» 14.08.25

Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα

«Από το πουθενά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών περπατούσε στο δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», γράφει η Dagens Naeringsliv - «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ - και να συζητήσει για δασμούς»

Σύνταξη
Αλβανία: Ο Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την ταχύτερη ένταξη στην ΕΕ
Αλβανία 14.08.25

Ο Έντι Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την επιτάχυνση της ένταξης στην ΕΕ

«Μια μέρα μπορεί να έχουμε ένα υπουργείο που θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είχε δηλώσει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, σε συνέντευξη Τύπου για την ψηφιοποίηση

Σύνταξη
Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για εκεχειρία – Πιθανή μία συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών
Πριν τη συνάντηση 14.08.25

Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για εκεχειρία – Πιθανή μία συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών

Λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει μία νέα πυρηνική συμφωνία

Σύνταξη
Προετοιμασία για πόλεμο – Εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών ξεπετάγονται στην Ευρώπη
Financial Times 14.08.25

Προετοιμασία για πόλεμο - Εργοστάσια παραγωγής όπλων ξεπετάγονται σε όλη την Ευρώπη

Οβίδες και πύραυλοι βρίσκονται ψηλά στην αμυντική αντζέντα προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων και απ' ότι φαίνεται, σύμφωνα με τους Financial Times, τα ενισχυμένα εργοστάσια όπλων έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: Εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»
Επίθεση στη Δ. Όχθη 14.08.25

Ο Σμότριχ εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους»

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδια για τη δημιουργία ισραηλινού οικισμού σε σημείο που θα διασπά τη σύνδεση της Δυτικής Όχθης με την Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά
«Σήμερα θρηνούμε» 14.08.25

Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα επιβεβαίωσε το θάνατο αυτό στη δημόσια τηλεόραση, συλλυπούμενος «την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την κοινωνία»

Σύνταξη
Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ
K-pop και θόρυβοι 14.08.25

Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ

Τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι το θέατρο ενός πολέμου δια μεγαφώνων, με τη Σεούλ να μεταδίδει K-pop και ενημερωτικά δελτία προς τη Βόρεια Κορέα, ενώ η τελευταία εκπέμπει θορύβους

Σύνταξη
Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»
Ζέστη στον βορρά 14.08.25

Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»

Η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει περιορισμούς σε κάποιες κλήσεις του Telegram και του WhatsApp, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τον γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο – «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»
Συνελήφθη 14.08.25

Σκότωσε τον 10χρονο γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο - «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»

Η 33χρονη μητέρα από τις ΗΠΑ απηύθυνε δημοσίως εκκλήσεις για βοήθεια και προσευχή - Στην ιδιόχειρη επιστολή της ζητούσε από όποιον γνωρίζει κάτι να κάνει «το σωστό» και να πάει στην Αστυνομία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
«Επιτελικό» χάος 14.08.25

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο
Ξέμεινες στην Αθήνα; 14.08.25

Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο

Για τους περισσότερους από εμάς η Αθήνα είναι «νεκρή πόλη» τον Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μπαρ που δεν κλείνουν τις πόρτες του ούτε αυτή τη μέρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ταυτότητα λέει Champions League
On Field 14.08.25

Η ταυτότητα λέει Champions League

Ο Ολυμπιακός έδειξε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, πως είναι στον σωστό δρόμο ενόψει της απαιτητικής League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή
Απάντηση στον Σμότριτς 14.08.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό

Σύνταξη
«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική
Όλα όσα λέει 14.08.25

«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική

Μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, «δείχνοντας» πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Σύνταξη
Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια… (vids)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια… (vids)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από την πανίσχυρη Νάπολι με 2-1, σε ένα φιλικό επιπέδου Champions League, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πολύ καλός και στο τέλος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Τσικίνιο.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»
Στην Κάγια Κάλας 14.08.25

Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»

Η ευρωομάδα του ΚΚΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη θηριωδία του 21ου αιώνα στη Γάζα, που «διεξάγεται βάσει σχεδίου, με την δίψα και την πείνα ως εργαλείο εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού»

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Σαχτάρ και Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 2-2 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη Cosmote Sports 1

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί κάηκε η Πάτρα;
Ελλάδα 14.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;

Ο Χάρης Κοντοές από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς εξηγούν στο in πως έφτασαν οι πυρκαγιές μέσα στις πόλεις, όπως συνέβη στην Πάτρα και στη Φιλιππιάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους
Μπάσκετ 14.08.25

Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι ο Λεκαβίτσιους «ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε κόπηκε»

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Open.

Σύνταξη
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ελλάδα 14.08.25

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο