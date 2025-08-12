magazin
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

ps. post
scriptum

Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;
Fizz 12 Αυγούστου 2025 | 21:40

Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;

Η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να θέσει προς πώληση την ιστορική της κατοικία στο Λος Άντζελες - ένα «στολίδι» της αρχιτεκτονικής, το οποίο άνηκε στον σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Spotlight

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να θέσει προς πώληση την ιστορική της κατοικία στο Λος Άντζελες, καθώς σχεδιάζει να εγκαταλείψει την πόλη και να μετακομίσει στο εξωτερικό, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Το ακίνητο— το οποίο θεωρείται αληθινό στολίδι της αρχιτεκτονικής—κτίστηκε το 1913 και αποτελείται από έκταση 1022 τετραγωνικών μέτρων με έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια. Η Τζολί το απέκτησε το 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Παλιότερα ανήκε στον σπουδαίο σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μιλ, ο οποίος το είχε αγοράσει το 1916 για λιγότερα από 28 000 δολάρια, ενώ ο γείτονάς του, Τσάρλι Τσάπλιν, κάποτε διέμενε σε μια διπλανή κατοικία την οποία ο Ντε Μιλ ενσωμάτωσε στο κτήμα.

YouTube thumbnail

Η αποχώρηση από το Λος Άντζελες

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, η Αντζελίνα Τζολί σχεδιάζει να προβεί σε μικρές ανακαινίσεις πριν το διαθέσει προς πώληση. Η απόφασή της έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από πολύχρονη και επίπονη νομική διαμάχη.

Η ίδια επιθυμούσε εδώ και καιρό να αποχωρήσει από το Λος Άντζελες, αλλά παρέμενε εκεί λόγω κανονισμών για την επιμέλεια των παιδιών της. Ωστόσο, με τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν να πλησιάζουν τα 18 έτη τους η ηθοποιός φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε πραγματική αλλαγή ζωής.

Σε δηλώσεις της, είχε μοιραστεί την επιθυμία της για ένα περιβάλλον πιο ήρεμο, ασφαλές και ανθρώπινο, σε αντίθεση με τον έντονο ρυθμό ζωής του Λος Άντζελες. Προσθέτει ότι μετά την οριστική αποχώρησή της από την πόλη, σκοπεύει να περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της στην Καμπότζη — γη που νιώθει ως το «σπίτι» της και όπου υιοθέτησε τον πρωτότοκο γιο της, τον Μάντοξ, το 2002.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @angelinajolie

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ εσόδων από δασμούς, αλλά το έλλειμμα διευρύνεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Εκδικητική αναβλητικότητα ύπνου: Πώς θα την νικήσετε

Wall Street
Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq με «οδηγό» τον πληθωρισμό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ
Fizz 12.08.25

Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για διακοπή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν αποκάλυψε πρόσφατα ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί
Μετατραυματικό στρες 12.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει μιλήσει δημοσίως για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, αλλά η πρωταγωνίστρια του «Friends» έκανε μερικά σπάνια σχόλια σε μια συνέντευξη του Vanity Fair.

Σύνταξη
Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν
Fizz 12.08.25

Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν

«Όταν καταλήγεις να δίνεις ένα σήμα (badge) στον 59χρονο σταρ του The Dog Who Saved Christmas, ίσως είσαι πραγματικά σε δύσκολη θέση», είπε μεταξύ άλλων ο Τζον Όλιβερ για την ένταξη του Ντιν Κέιν στην ICE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του
Φιλαράκια 11.08.25

Τζένιφερ Άνιστον: «Πενθούσαμε για τον Μάθιου» πολύ πριν από τον θάνατό του

«Όσο δύσκολο και αν ήταν για όλους μας και για τους θαυμαστές, ένα κομμάτι μου πιστεύει ότι έτσι είναι καλύτερα. Χαίρομαι που δεν πονάει πια», είπε μεταξύ άλλων η Τζένιφερ Άνιστον για τον Μάθιου Πέρι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»
Vanity fair 11.08.25

Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της - «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ» είπε η Αμερικανίδα κωμικός.

Σύνταξη
Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της
Νέα βιογραφία 11.08.25

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της

Η υποψήφια για βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Meryle Secrest διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ κατανάλωνε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, στην επερχόμενη βιογραφία «Princess Margaret and the Curse» (Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και η κατάρα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
Πάθη 11.08.25

Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τον άδοξο θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, με τη θανατηφόρα δίαιτα του τραγουδιστή με τα τηγανητά να είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με τις αιώνιες επιτυχίες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο
Fizz 11.08.25

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο θρύλος του τέννις ερωτευμένος με τη σύζυγο του στη Μύκονο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απολαμβάνει τις διακοπές του στο κυκλαδίτικο νησί. Ο διάσημος τενίστας αδιαφορεί για τα αδιάκριτα βλέμματα και μοιράζεται τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του δημόσια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφωνία συνεργασίας 13.08.25

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»
Βολικός ευφημισμός 13.08.25

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «θα επιτραπεί» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. «Αυτό γίνεται σε κάθε πόλεμο», είπε.

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο
Τα πύρινα μέτωπα 13.08.25 Upd: 01:35

Πύρινα μέτωπα: Οι μονάδες υγείας του ΕΚΑΒ που επιχειρούν στο πεδίο

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρουν τραυματίες και ασθενείς σε νοσοκομεία: 52 διακομιδές από τα μέτωπα των πυρκαγιών, οι περισσότερες για αναπνευστικά προβλήματα. Ανάμεσά τους δύο τραυματίες πυροσβέστες

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επιβλήθηκε με 3-2 της Σάλτσμπουργκ και πέρασε στα playoffs του Champions League. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που επικράτησε με 2-0 της Νις.

Σύνταξη
Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα
Επικίνδυνες φωτιές 12.08.25

Επί ποδός το Λιμενικό – Συμμετέχει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων σε Χίο και Αχαΐα

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από το Λιμενικό, σε Πάτρα και Χίο, όπου μαίνονται πυρκαγιές. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12.08.25

Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω τη χώρα μου, λέει ο Ζελένσκι

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές
Ελλάδα 12.08.25

Ενημέρωση από την Πυροσβεστική: Πλήθος επικίνδυνων ενεργών εστιών – 4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές

Ενημέρωση της Πυροσβεστικής δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη σε όλη την χώρα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλές περιοχές

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Εν όψει Σεπτεμβρίου 12.08.25

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Σύνταξη
Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
Απάνθρωπες συνθήκες 12.08.25

Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της

Σύνταξη
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο