Αντζελίνα Τζολί: Θα πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μίλ;

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να θέσει προς πώληση την ιστορική της κατοικία στο Λος Άντζελες, καθώς σχεδιάζει να εγκαταλείψει την πόλη και να μετακομίσει στο εξωτερικό, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Το ακίνητο— το οποίο θεωρείται αληθινό στολίδι της αρχιτεκτονικής—κτίστηκε το 1913 και αποτελείται από έκταση 1022 τετραγωνικών μέτρων με έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια. Η Τζολί το απέκτησε το 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Παλιότερα ανήκε στον σπουδαίο σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μιλ, ο οποίος το είχε αγοράσει το 1916 για λιγότερα από 28 000 δολάρια, ενώ ο γείτονάς του, Τσάρλι Τσάπλιν, κάποτε διέμενε σε μια διπλανή κατοικία την οποία ο Ντε Μιλ ενσωμάτωσε στο κτήμα.

Η αποχώρηση από το Λος Άντζελες

Σύμφωνα με πληροφορίες του People, η Αντζελίνα Τζολί σχεδιάζει να προβεί σε μικρές ανακαινίσεις πριν το διαθέσει προς πώληση. Η απόφασή της έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από πολύχρονη και επίπονη νομική διαμάχη.

Η ίδια επιθυμούσε εδώ και καιρό να αποχωρήσει από το Λος Άντζελες, αλλά παρέμενε εκεί λόγω κανονισμών για την επιμέλεια των παιδιών της. Ωστόσο, με τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν να πλησιάζουν τα 18 έτη τους η ηθοποιός φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε πραγματική αλλαγή ζωής.

Σε δηλώσεις της, είχε μοιραστεί την επιθυμία της για ένα περιβάλλον πιο ήρεμο, ασφαλές και ανθρώπινο, σε αντίθεση με τον έντονο ρυθμό ζωής του Λος Άντζελες. Προσθέτει ότι μετά την οριστική αποχώρησή της από την πόλη, σκοπεύει να περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της στην Καμπότζη — γη που νιώθει ως το «σπίτι» της και όπου υιοθέτησε τον πρωτότοκο γιο της, τον Μάντοξ, το 2002.

