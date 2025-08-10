Haute couture, τραγωδία, ζωή: Η Αντζελίνα Τζολί και ο Φραντς Κάφκα στο Σαν Σεμπαστιάν

Η Αντζελίνα Τζολί επιμένει να δημιουργεί στο Παρίσι.

Μετά την κινηματογραφική βιογραφία της Ελληνίδας Divina Μαρία Κάλλας, η σταρ, ακτιβίστρια και παραγωγός Αντζελίνα Τζολί συμμετέχει στη νέα ταινία της βραβευμένης γαλλίδας σκηνοθέτριας Αλίς Βινοκούρ, Couture.

Η Αντζελίνα Τζολί που έχει συμμετοχή και στην παραγωγή της ταινίας, είναι μία από τις τρεις πρωταγωνίστριες του δράματος με φόντο τον κόσμο της υψηλής ραπτικής, που αρχικά είχε τον τίτλο Stitches.

«Στη φρενίτιδα της Εβδομάδας Μόδας, τρεις γυναίκες διασταυρώνονται στο Παρίσι, παλεύοντας με τις τραγωδίες του κόσμου και τα ερωτήματα της ζωής τους: η Αμερικανίδα σκηνοθέτρια Maxine Walker (Τζολί), το μοντέλο από το Νότιο Σουδάν Ada και η Γαλλίδα makeup artist Angèle», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας που ανακοινώθηκε ότι θα προβληθεί στο διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.

«Μέσα από τις ιστορίες που συνδέονται μεταξύ τους, το Couture, διερευνά τις γυναικείες ψυχές και τις πληγές τους» καταλήγει.

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνει το μοντέλο Anyier Anei στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο, η Ελβετίδα ηθοποιός Ella Rumpf και ο γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Λουί Γκαρέλ.

Η ταινία της Βινοκούρ με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί αποτελεί επίσημη συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν, που θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Η ταινία θα παρουσιαστεί στο Σαν Σεμπάστιαν μετά την προβολή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Η φιλόδοξη παραγωγή προστέθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ μαζί με τέσσερις άλλους τίτλους.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η βιογραφική ταινία της Ανιέσκα Χόλαντ, Franz, μια συμπαραγωγή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, η οποία ξετυλίγει τη ζωή του κορυφαίου συγγραφέα Φραντς Κάφκα.