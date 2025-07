Η σύντροφος του Μικ Τζάγκερ γιορτάζει τα 82α γενέθλιά του ρόκερ με μια φωτογραφία του 8χρονου γιου τους

Ο μουσικός έκλεισε τα 82 του χρόνια το Σάββατο 26 Ιουλίου και η σύντροφός του, Μέλανι Χάμρικ, τίμησε την επέτειο με ένα γλυκό αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτηση που ανέβασε στο Instagram, η 38χρονη Χάμρικ συμπεριέλαβε δύο φωτογραφίες της ίδιας και του Τζάγκερ, καθώς και μία με τον frontman των Rolling Stones να γελάει αγκαλιά με τον 8χρονο γιο τους Ντέβερο Οκτάβιαν Μπέιζιλ. « Χρόνια πολλά!» έγραψε σε μια απλή και γλυκιά λεζάντα προσθέτοντας πολλά θαυμαστικά.

Αρραβωνιάστηκαν πριν τρία χρόνια

Ο Τζάγκερ και η Χάμρικ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2014. Μετά από δύο χρόνια σχέσης, ο ροκ σταρ και η πρώην μπαλαρίνα καλωσόρισαν τον Ντέβερο, το όγδοο παιδί του Τζάγκερ, το 2016.

Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν εικασίες και φήμες όλα αυτά τα χρόνια ότι οι δυο τους είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2025, όταν η Χάμρικ δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match ότι εκείνη και ο Τζάγκερ «είναι αρραβωνιασμένοι τρία χρόνια».

«Μπορεί μια μέρα να παντρευτούμε, μπορεί και όχι» συμπλήρωσε. «Είμαστε τόσο χαρούμενοι με τη ζωή μας τώρα, που θα φοβόμουν πολύ να αλλάξω οτιδήποτε».

Ο Τζάγκερ και η Χάμρικ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2014. Μετά από δύο χρόνια σχέσης, ο ροκ σταρ και η πρώην μπαλαρίνα καλωσόρισαν τον Ντέβερο, το όγδοο παιδί του Τζάγκερ, το 2016

Η διαφορά ηλικίας

Η πρώην χορεύτρια, καλείται συχνά πυκνά να απαντήσει για τη διαφορά ηλικίας με τον Τζάγκερ. Και πάντα δηλώνει ένα πράγμα: δεν δίνει δεκάρα για το τι σκέφτονται και πιστεύουν οι άλλοι.

«Είναι πιο μικρός από εμένα» είπε η Χάμρικ στην Page Six για τα 44 χρόνια που τη χωρίζουν από τον Μικ Τζάγκερ. «Είναι πραγματικά απίστευτος, αλήθεια λέω» συμπλήρωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melanie Hamrick (@melhamrick)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melanie Hamrick (@melhamrick)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melanie Hamrick (@melhamrick)

«Σε αγαπάμε»

Η Χάμρικ δεν μοιράζεται πολλά από τη ζωή της με τον Τζάγκερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά την υψηλού προφίλ σχέση τους.

Ωστόσο, έκανε μια εξαίρεση τον Ιούλιο του 2024, όταν πόσταρε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες της ίδιας, του Τζάγκερ και του Ντέβερο προς τιμήν των 81ων γενεθλίων του μουσικού. «Χρόνια πολλά μωρό μου! Σε αγαπάμε» έγραψε τότε η Χάμρικ στη λεζάντα της προσθέτοντας ένα emoji καρδούλας.

«Είναι πιο μικρός από εμένα» είπε η Χάμρικ στην Page Six για τα 44 χρόνια που τη χωρίζουν από τον Μικ Τζάγκερ. «Είναι πραγματικά απίστευτος, αλήθεια λέω»

Έξι δεκαετίες επί σκηνής

Ο Τζάγκερ – ο οποίος βρίσκεται επί σκηνής για περισσότερες από έξι δεκαετίες – ολοκλήρωσε την τελευταία του περιοδεία με τους Rolling Stones πέρυσι. Στο πλαίσιο της περιοδείας Hackney Diamonds Tour το αγγλικό ροκ συγκρότημα προώθησε το ομώνυμο άλμπουμ του σε μεγάλες πόλεις, όπως το Χιούστον, η Ατλάντα και το Σικάγο.

Τραγούδησαν επίσης μερικά από τα πιο δημοφιλή τραγούδια τους, όπως τα «You Can’t Always Get What You Want», «Gimme Shelter» και «(I Can’t Get No) Satisfaction». Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι Rolling Stones συμμετείχαν στο νέο άλμπουμ του Burna Boy, No Sign Of Weakness, στο κομμάτι «Empty Chairs».

*Με στοιχεία από people.com