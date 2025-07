Δέκα κομμάτια που θέλουμε να ακούσουμε από τους Green Day στο ΟΑΚΑ – κι ένα που πλέον δεν αντέχουμε

Ήταν κάπου στα μέσα του 1994 και της στεναχώριας μας για την αυτοκτονία του Κερτ Κομπέιν, όταν η κιθάρα του «Basket Case» άρχισε να παίζει όλο και περισσότερο στους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και το όνομα Green Day ξεκίνησε να ακούγεται στα προαύλια των σχολείων. Το «Dookie» ήταν το άλμπουμ που έκανε ξανά το punk να ακουστεί δυνατά μέσα στα nineties – έστω κι αν δεν θύμιζε σε πολλά τη δεκαετία του ’70.

Ο Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ βγήκαν στο μουσικό προσκήνιο με βαμμένα μαλλιά, εφηβική τρέλα και σπασμένα φρένα, μιλώντας στις καρδούλες των σχολειόπαιδων. Σε μια εποχή χωρίς κινητά, ίντερνετ και social media στην καθημερινότητά μας, εννοείται ότι τα είδαμε όλα λάθος. Για τους περισσότερους από εμάς το «Dookie» θεωρήθηκε ως το ντεμπούτο άλμπουμ τους – μήνες μετά θα παίρναμε χαμπάρι ότι ήταν το τρίτο τους, Ψιλά γράμματα.

Ο δίσκος θα γίνει παγκόσμια επιτυχία, εκτός από το «Basket Case», τόσο τα «Longview» και «When I Come Around» θα γίνουν ραδιοφωνικές επιτυχίες και οι Green Day από το πουθενά μια από τις πιο hot μπάντες της εποχής.

View this post on Instagram A post shared by Green Day (@greenday)

Από τότε έχουν περάσει κάτι περισσότερο από τρεις δεκαετίες, το συγκρότημα που «γεννήθηκε» στην Καλιφόρνια το 1987 με την ονομασία Blood Rage θεωρείται σήμερα από τα σημαντικότερα της rock punk σκηνής, έχει πουλήσει περισσότερους από 75 εκατ. άλμπουμ παγκοσμίως και έχει κερδίσει 5 βραβεία Grammy.

Τόσα έπρεπε να κάνει προκειμένου να έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα – και αυτό θα συμβεί την Κυριακή 6 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο του Ejekt Festival.

Με αφορμή την παρθενική του εμφάνιση στα μέρη μας, φτιάχνουμε το ιδανικό top 10 που θα θέλαμε να ακούσουμε – και bonus ένα κομμάτι που πλέον δεν αντέχουμε.

Basket Case

Αmerican Ιdiot

Longview

When I Come Around

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

Brain Stew/Jaded

Good Riddance (Time of Your Life)

Jesus of Suburbia

Welcome to Paradise

Black List

Wake Me Up When September Ends

Και για να εξηγούμαστε: δεν είναι κακό κομμάτι, μάλλον το αντίθετο. Και από τους fans του συγκροτήματος θεωρείται ένα από τα καλύτερά τους. Ωστόσο, υπήρχε μια περίοδος που έπαιζε τόσο πολύ και παντού που μάλλον, πλέον, δεν το αντέχει ο οργανισμός μας.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.