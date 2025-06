Ο Billie Joe Armstrong των Green Day διακόπτει συναυλία εξαιτίας ασεβή θαυμαστή

Σύμφωνα με το υλικό που κατέγραψαν οι θαυμαστές στο TikTok, ο Billie Joe Armstrong των Green Day εμφανιζόταν στο φεστιβάλ Hurricane της Γερμανίας την Κυριακή, 22 Ιουνίου, όταν χρειάστηκε να σταματήσει το σετ του για να απευθυνθεί σε έναν ασεβή θαυμαστή.

Στο βίντεο, ο Armstrong φαίνεται να τραγουδάει και στη συνέχεια να παραδίδει το μικρόφωνο στο κοινό. Στη συνέχεια εμφανίζεται να σκύβει και να δείχνει και να φωνάζει σε έναν θαυμαστή πριν σηκώσει ξανά την κιθάρα του.

Αφορμή για το ξέσπασμα του hitmaker στάθηκε το γεγονός ότι ο θαυμαστής φέρεται να του πετούσε νερό. «Ο Billie Joe αντέδρασε καθώς ένα άτομο έριχνε συνεχώς νερό στο πρόσωπό του με ένα watergan καθ’ όλη τη διάρκεια του show #greenday #billiejoearmstrong», έγραφε.

Από το νερό στο πυροτέχνημα

Οι Green Day είχαν άλλη μια περιπετειώδη εμφάνιση νωρίτερα φέτος κατά τη διάρκεια του headlining set τους στο Coachella. Κατά τη διάρκεια του set τους στις 12 Απριλίου, ένα πυροτέχνημα πέτυχε έναν φοίνικα, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Η συναυλία αποτέλεσε το ντεμπούτο του συγκροτήματος στο φεστιβάλ. Ωστόσο, το 2014, ο Armstrong είχε εμφανιστεί ως guest των The Replacements, ενώ φέτος, συνεργάστηκε με τους Go-Gos για να ερμηνεύσουν την επιτυχία τους «Head Over Heels» του 1984.

Οι Green Day κυκλοφόρησαν το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Saviors τον Ιανουάριο του 2024. Το συγκρότημα ξεκίνησε την τεράστια περιοδεία του τον Μάιο του 2024, η οποία τιμά την 30η επέτειο από το άλμπουμ τους Dookie του 1994 και τα 20 χρόνια από το LP American Idiot του 2004.

Οι Smashing Pumpkins, οι Rancid και οι Linda Lindas έχουν προστεθεί στην περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, ενώ οι Nothing But Thieves, The Hives, Donots, The Interrupters και Maid of Ace έχουν ανοίξει τις εκδηλώσεις στη Μεγάλη Βρετανία και την Ευρώπη.