Κάι Τραμπ: Εργάζεται η εγγονή του προέδρου των ΗΠΑ σε φαστφουντάδικο;

Στα χνάρια του παππού της Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να βαδίζει η 18χρονη εγγονή του, Κάι, καθώς εντοπίστηκε κι αυτή να «εργάζεται» σε γνωστή αλυσίδα fast food.

Η Κάι Τραμπ δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, όπου εμφανίζεται να δουλεύει πίσω από τον πάγκο στο drive-thru κατάστημα Dunkin’ Donuts και τα social media δεν πίστευα στα μάτια τους.



Στο βίντεο, η Κάι Τραμπ φαίνεται ελέγχει την παραγγελία πελάτη, να πληρώνεται και να του παραδίδει έναν καφέ, φορώντας ρούχα στα χρώματα της αλυσίδας. Αν και η εμφάνισή της φαίνεται να ήταν μέρος διαφημιστικού τρικ για το νέο της βίντεο στο YouTube – όπου δοκιμάζει όλα τα ροφήματα της Dunkin’ Donuts – πολλοί ακόλουθοί της, σχολίασαν θετικά το απόσπασμα.



Στο παρελθόν, και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «εργαστεί» σε McDonald’s στη Φιλαδέλφεια, μοιράζοντας πατάτες τηγανιτές σε προεπιλεγμένους υποστηρικτές του, στο πλαίσιο της προεκλογικής του καμπάνιας.

Η Κάι δημοσίευσε στο κανάλι της στο YouTube – το οποίο αριθμεί 1,16 εκατομμύρια συνδρομητές – το βίντεο με τίτλο «Kai Trump Eats and Drinks EVERYTHING at Dunkin’ Donuts», στο οποίο συμμετείχαν ο 13χρονος αδερφός της Τρίσταν και η 16χρονη κολλητή της, Έμμα Μάρκιν.

Οι τρεις είχαν τον χώρο αποκλειστικά για εκείνους, δοκιμάζοντας και αξιολογώντας όλο το μενού, από καφέδες και ροφήματα μέχρι ντόνατς.

*Κεντρική φωτογραφία: Instagram @kaitrumpgolfer