Μια νέα, επικίνδυνη τάση στην Κίνα έχει γίνει viral στα social media. Υπόσχεται βελτίωση του ύπνου, αλλά έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Σύμφωνα με τη New York Post, η πρακτική θέλει οι ενήλικες να δένουν κάτω από το πιγούνι τους ειδικές ζώνες σε σχήμα U, τις οποίες στηρίζουν σε δέντρα ή κάγκελα, κυρίως σε παιδικές χαρές.

Οι συμμετέχοντες αιωρούνται αργά μπρος-πίσω, θυμίζοντας κάτι ανάμεσα σε πείραμα φυσικής και παιδικό παιχνίδι.

In Shenyang, China, some people are trying a strange way to sleep better by gently swinging while hanging from their necks with a belt for a few minutes 😳🛌

pic.twitter.com/jqtxd5AzfK

— Tansu Yegen (@TansuYegen) May 28, 2025