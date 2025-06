Το «Pretty Little Baby» έγινε viral 63 χρόνια μετά την κυκλοφορία του – «Είναι ένα χαριτωμένο τραγούδι»

Πολλές φορές οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούμε τραγούδια που δεν γνωρίζαμε εκ των προτέρων σε μια προσπάθεια να βρούμε τον κατάλληλο ήχο που να ταιριάζει αρμονικά με ένα καρουζέλ φωτογραφιών. Άλλες φορές, αξιοποιούμε την παγκόσμια δισκογραφία για να αποδώσουμε ένα αέρινο συναίσθημα και, σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και η νεοφερμένη φρενίτιδα με το «Pretty Little Baby» της Κόνι Φράνσις.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 μέχρι και τη δεκαετία του ’60, η Φράνσις ήταν μια από τις βασίλισσες της ποπ φιλοτεχνώντας επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων των «Everybody’s Somebody’s Fool», «My Heart Has a Mind of Its Own» και «Don’t Break the Heart That Loves You».

«I’m so in love with you»

Δεκαετίες αργότερα, το «Pretty Little Baby», ένα non-single από το άλμπουμ της Φράνσις «Second Hand Love» του 1962 έμελλε να γίνει γίνει trend στο TikTok, έχοντας εμφανιστεί ως ήχος σε περισσότερες από 600.000 αναρτήσεις, ενώ παράλληλα έχει εκτοξευθεί στις πρώτες θέσεις των παγκόσμιων Viral 50 του Spotify.

Οι χρήστες επιδίδονται σε ένα Lip sync του μουσικού κομματιού, τραγουδώντας «You can ask the flowers/ I sit for hours/ Telling all the bluebirds/ The bill and coo birds/ Pretty little baby, I’m so in love with you», συχνά φορώντας χαριτωμένα ρούχα που θυμίζουν ενδυματολογικό κώδικα ταινιών της δεκαετίας του ’60.

Τι είναι viral; Τι είναι αυτό;

Με αφορμή την απροσδόκητη προσοχή, η Φράνσις θέλησε να μετατρέψει αυτό το απρόσμενο γεγονός σε ευκαιρία. Η ίδια και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της, ο Ρον Ρόμπερτς, επιστράτευσαν τον γιο του για να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό στο TikTok γι’ αυτήν, όπως αναφέρουν οι New York Times.

«Όταν ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Ρον Ρόμπερτς μου είπε ότι έγινα viral στο TikTok, είπα, ‘Τι είναι αυτό;’. Αυτή ήταν η αντίδρασή μου. ‘Τι είναι viral; Τι είναι αυτό;’ Νόμιζα ότι ο υπολογιστής μου είχε ιό ή κάτι τέτοιο. Δεν ήξερα για τι πράγμα μιλούσε», ανέφερε η 87χρονη πια Κόνι Φράνσις σε πρόσφατη συνέντευξη της στους New York Times.

«Είναι ένα χαριτωμένο τραγούδι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα είχε τέτοια επίδραση στους ανθρώπους παγκοσμίως – είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Ήθελα κάτι για το B-side ενός single και επέλεξα κάτι που δεν θα ανταγωνιζόταν το A-side μου. Δεν ξέρω καν το όνομα του δίσκου στον οποίο το έβαλα. Αλλά νομίζω ότι έχει μια χροιά αθωότητας σε αυτή τη χαοτική εποχή και επικοινωνεί με τους ανθρώπους», πρόσθεσε, μιλώντας στο Μέσο.

*Με πληροφορίες από: Billboard | New York Times | Κεντρική φωτογραφία θέματος: When the Boys Meet the Girls (1965)