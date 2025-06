«The Crown»: Η Vanessa Kirby, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα της σειράς περιμένει το πρώτο παιδί της

Η Vanessa Kirby αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στην παρουσίαση της νέας ταινίας της.

Τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε γνωστό ότι η βρετανίδα ηθοποιός αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό της, Paul Rabil, μετά από δύο χρόνια σχέσης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο γάμος της με τον αθλητή θα έρθει τους επόμενους μήνες.

Περιμένοντας το πρώτο παιδί της

Η 37χρονη αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα στο κόκκινο χαλί σε εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε για το «The Fantastic Four: First Steps»κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου CCXPMX στην Πόλη του Μεξικού, στις 31 Μαΐου.

Η πανέμορφη ξανθιά ηθοποιός φορούσε ένα αστραφτερό, ψηλολαιμό, αμάνικο γαλαζοπράσινο φόρεμα Schiaparelli.

Πώς ανακοίνωσε τη σχέση της με τον σύντροφό της

Η διάσημη ηθοποιός έκανε επίσημη τη σχέση της στο Instagram το 2023, μοιράζοντας φωτογραφίες του συντρόφου της να κρατά τη Βανέσα στους ώμους του, να αγκαλιάζεται σε μια αμμώδη παραλία, αλλά και να έχουν κάνει κοινή βραδινή έξοδο.

H λαμπερή διαδρομή και το The Crown

Η Κέρμπι έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο με έναν μικρό ρόλο στο αστυνομικό δράμα The Rise (2012) και έγινε διεθνώς γνωστή με την ερμηνεία της ως πριγκίπισσα Μαργαρίτα, κόμισσα του Σνόουντον, στη δραματική σειρά του Netflix The Crown (2016–2017), για την οποία κέρδισε το τηλεοπτικό βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας και έλαβε μια υποψηφιότητα για το Βραβείο Έμμι Ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης για την Εξαιρετική Β’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά.

Κέρδισε ευρύτερη αναγνώριση με τους ρόλους της στις ταινίες δράσης Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση (2018) και Hobbs & Shaw (2019). Άλλοι εξέχοντες κινηματογραφικοί της ρόλοι περιλαμβάνουν το About Time (2013), The World to Come (2020) και την ερμηνεία της ως μια νεαρή γυναίκα με θλίψη στο Τα θραύσματα μιας γυναίκας (2020) για το οποίο η Κέρμπι έλαβε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιός