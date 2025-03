Ηθοποιός του The Crown ερευνάται από την αστυνομία για συμμετοχή σε διαδήλωση υπερ της Παλαιστίνης

Ο ηθοποιός της σειράς του Netflix, The Crown, κλήθηκε από τη Μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου σε κατάθεση γαι τη συμμετοχή του σε μια διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο Abdalla, ο οποίος υποδύθηκε τον Ντόντι Φαγιέντ στη σειρά του Netflix που αφορά στη βασιλική οικογένεια, είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ότι έλαβε την επιστολή σε σχέση με μια διαμαρτυρία της Εκστρατείας Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνης στις 18 Ιανουαρίου.

«Μένει να δούμε αν αυτό θα οδηγήσει σε ποινές», έγραψε στο Instagram.

Ο Abdalla, ο οποίος έχει επίσης πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπωςοι United 93, The Kite Runner και The Day of the Jackal, είπε:

«Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δέχεται επίθεση σε αυτή τη χώρα και απαιτεί από όλους μας να το υπερασπιστούμε.

Αν και υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση των προσπαθειών λογοκρισίας των φωνών που υπερασπίζονται την Παλαιστίνη, ακόμη και όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με εθνοκάθαρση, δεν θα περάσει».

View this post on Instagram A post shared by Khalid Abdalla (@khalid3bdalla)

Ο Παλαιστινιακός Συνασπισμός είπε ότι «καταδικάζει» την απόφαση του Met να κυνηγήσει ακτιβιστές.

Η ομάδα αναφέρει ότι η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι παραλήπτες των επιστολών είχαν «παραβιάσει τους όρους που είχε επιβάλει η αστυνομία για να περιορίσει το δικαίωμα διαμαρτυρίας» ενάντια στη σύγκρουση στη Γάζα.

Ο αρχηγός της διαδήλωσης, Κρις Νάινχαμ, και ο διευθυντής της Εκστρατείας Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, Μπεν Τζαμάλ, έχουν ήδη κατηγορηθεί για αδικήματα που προκύπτουν από την ίδια διαμαρτυρία, μαζί με άλλους ακριβιστές.

Οι βουλευτές Τζέρεμι Κόρμπιν και Τζον ΜακΝτόνελ είχαν επίσης κληθεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις της αστυνομίας, αναφέρει η ομάδα.

Δεκάδες διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθησαν στο κέντρο του Λονδίνου στις 18 Ιανουαρίου ως ύποπτοι για παραβίαση των όρων διαμαρτυρίας.

View this post on Instagram A post shared by Firstpost (@firstpost)

Οι διαδηλωτές περιορίστηκαν από τις αρχές και τους απαγορεύτηκε να εισέλθουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή γύρω από το Portland Place.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τις ενέργειες του Ισραήλ στη 15μηνη σύγκρουση στη Γάζα, μια ημέρα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

View this post on Instagram A post shared by Matthew ‘Muhammad Abdul Mateen’ Robinson (@migrationfilms)

Σύμφωνα με τον The Guardian, ο ηθοποιός και ακτιβιστής Abdalla είχε μιλήσει στη συγκέντρωση λέγοντας στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί:

«Αύριο ξεκινά η πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός. Μένει να δούμε αν θα διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός ή αν το αίμα που χύθηκε από τότε που ανακοινώθηκε προμηνύει τι θα γίνει.

Αλλά θα έχουμε λόγο να γιορτάσουμε όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα σε αυτή τη γενοκτονία, για την επιστροφή των ομήρων, για την απελευθέρωση των κρατουμένων».

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς μας για εικαζόμενες παραβιάσεις των όρων του Νόμου για τη Δημόσια Τάξη το Σάββατο 18 Ιανουαρίου, καλέσαμε οκτώ επιπλέον άτομα για απαντήσεις σε αστυνομικό τμήμα» δήλωσε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής αστυνομίας.