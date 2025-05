Τριάντα χρόνια Common People – Η μυστηριώδης φοιτήτρια από την Ελλάδα και η «απελευθέρωση της απογοήτευσης»

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το Common People παραμένει πιο δημοφιλές από ποτέ, ωστόσο το ερώτημα παραμένει: πώς ένα riff που η μπάντα του Jarvis Cocker αρχικά απέρριψε ως «λίγο σκουπίδι» έγινε ένας από τους καθοριστικούς δίσκους της Britpop εποχής;

Αρχές του 1995, η συντηρητική κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ παραπαίει, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Eric Cantona εκτίει οκτάμηνη ποινή αποκλεισμού επειδή κλώτσησε έναν οπαδό, ο απατεώνας Nick Leeson έχει γονατίσει την παλαιότερη τράπεζα της Βρετανίας και η Britpop γνωρίζει μεγάλη άνθηση.

Την ίδια στιγμή στο στούντιο ηχογράφησης Town House στο δυτικό Λονδίνο, τα μέλη των Pulp ξύνουν το κεφάλι τους για το τι να κάνουν με το τελευταίο τους τραγούδι. «Δεν πήγαινε πραγματικά πουθενά, το ένιωθαν λίγο μονοδιάστατο», δήλωσε ο ντράμερ Nick Banks στο BBC ενόψει της 30ής επετείου του τραγουδιού.

«Δε σκέφτηκα «ουάου, αυτό είναι αριστούργημα», απλώς σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο για κάτι»

«Ακουγόταν αρκετά σκουπίδι»

Το μέρος με τα πλήκτρα που βρίσκεται στο κέντρο του Common People είχε γραφτεί από τον frontman, Jarvis Cocker, τον προηγούμενο χρόνο με λίγες φανφάρες. «Μου φάνηκε κάπως πιασάρικο, αλλά δεν το σκέφτηκα πολύ», αποκάλυψε ο τραγουδιστής σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC το 2004.

«Δε σκέφτηκα «ουάου, αυτό είναι αριστούργημα», απλώς σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο για κάτι».

Ο μπασίστας Steve Mackey – ο οποίος πέθανε το 2023 – ήταν λίγο πιο καυστικός: «Ακουγόταν αρκετά σκουπίδι». Μόνο η πληκτράς Candida Doyle είδε τις δυνατότητές του, σημειώνοντας στο ντοκιμαντέρ πως το βρήκε «αμέσως υπέροχο αμέσως».

«Πρέπει να ήταν η απλότητα του, μπορούσες να καταλάβεις ότι ήταν ένα πολύ δυνατό τραγούδι» είπε.

Ο Τζάρβις Κόκερ για την ιστορία πίσω από το Common People

«Χτίστηκε σαν ακυβέρνητο τρένο»

Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα να προβάρουν το τραγούδι, ο Banks είπε ότι η μπάντα συνέχισε να επιταχύνει φυσικά, φτάνοντας σε ένα τελικό κρεσέντο, ενώ στην πραγματικότητα ήθελαν να διατηρήσουν έναν σταθερό ρυθμό.

Αλλά, όπως εξήγησε, όταν κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό χαμηλά «όλοι βαρέθηκαν μέχρι δακρύων» από τα μισά του δρόμου και το κομμάτι έγινε «αργό και βαρύγδουπο». Το να το κάνουν πιο γρήγορο δεν λειτούργησε επίσης, είπε, οπότε η μπάντα αποφάσισε να αγκαλιάσει την αλλαγή της ταχύτητας και να θέσει ένα «συχρονισμένο πλαίσιο» που μάζευε ορμή όσο προχωρούσε.

«Ήταν η ανακριβής τήρηση του χρόνου μου που δημιούργησε ένα ευτυχές ατύχημα», δήλωσε ο Banks. «Χτίστηκε σαν τρένο που ξεφεύγει και αυτό ήταν το καταλυτικό μυστήριο του τραγουδιού».

Σε συνέντευξή του στο BBC World News, ο Βαρουφάκης δήλωσε: «Λοιπόν, δεν θα τη γνώριζα τότε. Ξέρω όμως ότι ήταν η μόνη Ελληνίδα φοιτήτρια γλυπτικής στο St Martin’s College εκείνη την εποχή. Και, από προσωπική εμπειρία, είναι ένα πολύ συναρπαστικό πρόσωπο»

Η μυστηριώδης φοιτήτρια από την Ελλάδα

Ωστόσο είναι κάτι περισσότερο από την κινητήρια ενέργεια του Common People που το έκανε να έχει διαρκή επιτυχία. Οι στίχοι και η αφήγηση αιχμαλώτισαν επίσης τη φαντασία των ανθρώπων. Από την ίντριγκα γύρω από τη μυστηριώδη φοιτήτρια που ενέπνευσε τους εναρκτήριους στίχους – «Ήρθε από την Ελλάδα, είχε δίψα για γνώση / Σπούδασε γλυπτική στο St Martin’s College» – μέχρι τους οξυδερκείς, καυστικούς, παρατηρητικούς προβληματισμούς για τη ζωή της εργατικής τάξης.

Μιλώντας το 2004, ο Cocker, ο οποίος μεγάλωσε στην περιοχή Intake του Σέφιλντ προτού σπουδάσει κινηματογράφο στο St Martin’s το 1988, δήλωσε: «Δεν γράφτηκε πολύ καιρό αφότου είχα μετακομίσει στο Λονδίνο και έτσι η ευαισθησία είναι σίγουρα αυτή κάποιου που μετακομίζει από τον βορρά στο νότο.

»Απλώς βλέπεις περισσότερο την κοινωνία, υπάρχουν περισσότερες ακρότητες στο Λονδίνο. Για αρχή, βλέπεις ανθρώπους με χρήματα».

Όσον αφορά το ποια ήταν η μούσα του έργου, το 2015 η Athens Voice ισχυρίστηκε ότι οι φήμες που θέλουν να είναι η Δανάη Στράτου – η σύζυγος του πρώην Έλληνα υπουργού Οικονομικών και αρχηγού του κόμματος ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη-, είναι «αστικός μύθος».

Σε παλιότερη συνέντευξή του στο BBC World News, ο Βαρουφάκης δήλωσε: «Λοιπόν, δεν θα τη γνώριζα τότε. Ξέρω όμως ότι ήταν η μόνη Ελληνίδα φοιτήτρια γλυπτικής στο St Martin’s College εκείνη την εποχή. Και, από προσωπική εμπειρία, είναι ένα πολύ συναρπαστικό πρόσωπο».

«Έφτανε στο τέλος της περιόδου Θάτσερ και Μέιτζορ, οι άνθρωποι είχαν σιχαθεί τα χρόνια της κυβέρνησης των Τόρις. Υπήρχε ένα γενικό αίσθημα ότι σίγουρα τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Post-Punk.com (@postpunkonline)

«Καθόρισε μια γενιά»

Ο ιστορικός της ποπ, Τζόναθαν Ράις δήλωσε ότι το τραγούδι συγκαταλέγεται σε μια «επιφανή λίστα» επιτυχιών που δεν έφτασαν ποτέ στο νούμερο ένα. «Το Strawberry Fields των Beatles δεν έφτασε ποτέ στην κορυφή» είπε.

«Το Vienna των Ultravox κρατήθηκε μακριά από το νούμερο ένα από το Shaddupyaface του Joe Dolce. Αλλά αυτά είναι τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο και είναι πολύ πιο αξιομνημόνευτα από τα τραγούδια που τα πρόλαβαν στο νούμερο ένα». Ως συγγραφέας του βιβλίου Guinness Book of British Hit Singles, ο Ράις δήλωσε ότι το Common People «καθόρισε μια γενιά. Ήταν ένα τραγούδι που απλά συνόψιζε την ατμόσφαιρα που ένιωθε εκείνη την εποχή η νεότερη γενιά. Αντανακλούσε τα ταξικά εμπόδια με τόσο πνευματώδη και έξυπνο τρόπο».

Πριν από το 1995, οι Pulp είχαν αποτύχει να προβληματίσουν τα ανώτερα κλιμάκια των charts, φτάνοντας μόνο στο νούμερο 33 με το κομμάτι τους Do You Remember The First Time του 1994; Γιατί, λοιπόν, το Common People έκανε επιτυχία με τρόπο που το προηγούμενο υλικό των Pulp είχε αποτύχει;

Ο Eric Clarke, πρώην καθηγητής μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε ότι εν μέρει ήταν η ικανότητα του συγκροτήματος να αντικατοπτρίζει τη διάθεση της χώρας αναμειγνύοντας «μια γνήσια ενεργητική, εορταστική ποιότητα με θυμό και μια σκωπτική θεώρηση. Το Common People είναι το πιο λαμπρό single της δεκαετίας του 1990».

Απελευθέρωση της απογοήτευσης

«Έφτανε στο τέλος της περιόδου Θάτσερ και Μέιτζορ, οι άνθρωποι είχαν σιχαθεί τα χρόνια της κυβέρνησης των Τόρις. Υπήρχε ένα γενικό αίσθημα ότι σίγουρα τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά.

»Αναμειγνύει λεπτούς, φτηνούς συνθετικούς ήχους με έναν πραγματικά οδηγητικό ρυθμό που μοιάζει να επιταχύνεται συνεχώς, ολόκληρο το τραγούδι οδηγείται σε αυτό το απίστευτο υμνητικό ρεφρέν στο τέλος, το οποίο μοιάζει, στα αυτιά μου, με ένα ξέσπασμα, μια γνήσια απελευθέρωση της απογοήτευσης».

*Με στοιχεία από bbc.com