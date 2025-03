Μια εβδομάδα εθνικό πένθος κήρυξε η στρατιωτική χούντα στη Μιανμάρ μετά τον φονικό σεισμό.

Η περίοδος του πένθους διαρκεί έως την Κυριακή, ανέφεραν σε δελτίο Τύπου οι στρατιωτικοί, ανακοινώνοντας πως οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες «ως ένδειξη συμπόνιας για τις ανθρώπινες απώλειες και τις ζημιές που προκάλεσε ο εξαιρετικά βίαιος σεισμός».

Η τραγωδία στη χώρα δεν έχει τέλος, με τον αριθμό των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ να αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με τον νέο απολογισμό της στρατιωτικής χούντας, τουλάχιστον 2.056 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το «χτύπημα» του Εγκέλαδου. Επίσης, πάνω από 3.900 είναι οι τραυματίες και περίπου 270 οι αγνοούμενοι.

Ο αριθμός των θυμάτων, ωστόσο, αναμένεται να είναι πολλές χιλιάδες ακόμη στη φτωχή χώρα που μαστίζεται από χρόνια εμφυλίου πολέμου.

⚡Death toll from #Myanmar earthquake rises to 2,056, more than 3,900 injured, 270 missing – AFP

Ήδη το κρεματόριο στη Μανταλέι,κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με πληροφορίες έχει κατακλυστεί από οικογένειες που προσπαθούν να αποτεφρώσουν τους σορούς των συγγενών τους. Στην κοντινή πόλη Σαγκάινγκ, οι τοπικές αρχές λένε ότι οι δρόμοι μυρίζουν από τα πτώματα.

Ρωσία, Κίνα, Μαλαισία και Ινδία έχουν στείλει σωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων από τα ερείπια.

Τη Δευτέρα το πρωί, τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια κτιρίων στη Μανταλέι. Μεταξύ των διασωθέντων ήταν ένα κορίτσι, γεγονός που αναπτέρωσε το ηθικό των ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Instant tears with joy

«Myanmar Fire Department, Russian and People’s Republic of China Search and Rescue Team jointly searched for the trapped people. Today at (00:40), Mrs. A (about 5 months pregnant) was rescued alive after more than (60) hours»#MayanmarEarthquake#Mandalay pic.twitter.com/TNMcrcEh4g

— Pholibramm (@pholibramm) March 31, 2025