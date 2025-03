Οι κάτοικοι της Μιανμάρ συνεχίζουν απεγνωσμένα να ψάχνουν για επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων, ενώ νέοι μετασεισμοί συγκλονίζουν τη Μανταλέι.

Δύο ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.700 ανθρώπους στη Μιανμάρ και σε δεκάδες άλλους στην Ταϊλάνδη, η αγωνία και ο τρόμος συνεχίζονται.

Ο Εγκέλαδος «χτύπησε» την κεντρική Μιανμάρ την Παρασκευή (28/3), κοντά στη Μανταλέι και 12 λεπτά αργότερα ακολούθησε μετασεισμός 6,7 Ρίχτερ. Οι δονήσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές, γκρεμίζοντας κτίρια, γέφυρες και καταστρέφοντας υποδομές. Η πόλη των 1,7 εκατομμυρίων κατοίκων βυθίστηκε στο χάος.

Διασώστης δήλωσε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Μανταλέι διεξάγονται από μικρές ομάδες κατοίκων, που έχουν οργανωθεί μόνοι τους και δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

«Έχουμε προσεγγίσει τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, αλλά κάποια παραμένουν ασταθή ενώ εργαζόμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ επικρατεί φόβος ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια των κτιρίων, αλλά η διάσωση των περισσότερων είναι αδύνατη χωρίς την χρήση βαρέων μηχανημάτων.

«Οι άνθρωποι είναι ακόμη εγκλωβισμένοι στα κτίρια. Δεν μπορούν να βγάλουν τους ανθρώπους έξω», δήλωσε κάτοικος. Ένας άλλος συμπλήρωσε: «Δεν ξέρουμε πόσα πτώματα μπορεί να υπάρχουν, αλλά ψάχνουμε».

#MyanmarEarthquake

The scene after the collapse of the Shwe Pho Shing Mosque in #Mandalay due to the 7.7 magnitude #earthquake hit #Myanmar.

At least 20 people were killed when the Shwe Pho Shing Mosque in Mandalay collapsed during worship today due to a devastating… pic.twitter.com/UkJBGRRTkY

— Zia Hero (@SahatZia_Hero) March 28, 2025