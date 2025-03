Τα κρεματόρια στη Μάνταλεϊ, πόλη στην κεντρική Μιανμάρ και κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που έχουν προκύψει αφού ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται ώρα με την ώρα.

Όπως αναφέρει το BBC Burmese, ο αρχηγός του στρατού του χουντικού καθεστώτος της Μιανμάρ δήλωσε στον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι περίπου 1.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό.

Ο ίδιος είπε ότι περίπου 3.400 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν τραυματιστεί και περίπου 300 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί, πρόσθεσε.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.644 νεκρούς.

Όπως αναφέρει το ανεξάρτητο σάιτ Myanmar Now, σοροί θυμάτων συσσωρεύονται σε κρεματόρια, αναγκάζοντας οικογένειες να αποτεφρώσουν τους αγαπημένους τους στους δρόμους.

Τα μεγάλα νεκροταφεία, όπως το Κιάνικαν, το Τάουνγκ-Ιν και το Μιάουκ-Ιν, είναι υπερπλήρη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Χθες αποτεφρώσαμε πάνω από 300 πτώματα. Σήμερα το πρωί, περισσότερα από 200…», δήλωσε στο Myanmar Now ένας κάτοικος σε χώρο αποτέφρωσης, ζητώντας ανωνυμία λόγω της ευαίσθητης φύσης της κατάστασης.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι ομάδες διάσωσης στη Μιανμάρ εξακολουθούν να αναζητούν ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από κτίρια που κατέρρευσαν, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, σχολείων, τζαμιών, μοναστηριών και σπιτιών.

Σύμφωνα με ενημερώσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας, δεκάδες επιζώντες έχουν βρεθεί και πολλά πτώματα έχουν ανασυρθεί σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Μάνταλεϊ και Σαγκάινγκ, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού της Παρασκευής.

Στην πόλη Σαγκάινγκ, 36 άνθρωποι διασώθηκαν και 88 πτώματα ανασύρθηκαν.

Αξιωματούχοι λένε ότι 161 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μάνταλεϊ λόγω κατάρρευσης κτιρίων στην κοινότητα Πιάου Μπούε, νότια της πόλης. 13 μοναχοί έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια του ναού Ου Χλα Τέιν, όπου 58 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής. Μέχρι και 200 μοναχοί πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι μέσα στο ναό.

Επίσης, στη Μάνταλεϊ 29 άνθρωποι έχουν διασωθεί και εννέα πτώματα έχουν ανασυρθεί από το γνωστό συγκρότημα Sky Villa.

Νέος σεισμός σημειώθηκε στη Μιανμάρ στις 11:08 το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας, 15:38 τοπική ώρα).

Η νέα σεισμική δόνηση ήταν της τάξης των 5,1 Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο ήταν 28 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μάνταλεϊ, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Κάτοικος της Αμαραπούρα, κωμόπολης δίπλα στη Ματάρα, είπε στο BBC Burmese ότι αυτός ο μετασεισμός ήταν ο ισχυρότερος μετά τον φονικό σεισμό της 28ης Μαρτίου.

Άλλος ένας σεισμός, της τάξης των 4,2 Ρίχτερ, καταγράφηκε περίπου τα μεσάνυχτα στην ίδια περιοχή.

Αξιωματούχοι του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησαν ότι η Μιανμάρ αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.

«Αυτό που βλέπουμε εδώ στη Μιανμάρ είναι ένα επίπεδο καταστροφής που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα στην Ασία», έγραψε η Διεθνής Ομοσπονδία των Ενώσεων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) σε ανάρτησή της στο X.

What we’re seeing here in Myanmar is a level of devastation that hasn’t been seen over a century in Asia. This is a level of the earthquake that we’re going to see not just today, tomorrow, but for the next weeks.

