Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης στη Μιανμάρ μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα και τη γειτονική Ταϊλάνδη την Παρασκευή.

Ο αριθμός των νεκρών τόσο στη Μιανμάρ όσο και στην Μπανγκόκ αναμένεται να αυξηθεί

Οι διασώστες με πενιχρά μέσα επιχειρούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια κτιρίων. Τουλάχιστον 1.644 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί μέχρι τώρα στη Μιανμάρ, ενώ ο αριθμός των θυμάτων στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης έχει ανέλθει σε 17, όπως ανέφεραν σήμερα οι αρχές της ταϊλανδικής πρωτεύουσας.

Η μητροπολιτική αρχή της Μπανγκόκ ανακοίνωσε πως 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 83 παραμένουν αγνοούμενοι, με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν θαφτεί κάτω από τα μπάζα που προκάλεσε η κατάρρευση 33ώροφου ουρανοξύστη υπό ανέγερση σε συνοικία της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού στη Μιανμάρ

Terrifying CCTV video of yesterdays M7.7 earthquake that hit Myanmar. The death toll is at least 1,644, with 3,408 people injured. Numbers are expected to rise. pic.twitter.com/5fAXXXpVDl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 29, 2025

Η πόλη Μάνταλεϊ επλήγη περισσότερο

Ο αρχικός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μάνταλεϊ στην κεντρική Μιανμάρ νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα), ενώ ακολούθησε ένας μετασεισμός της τάξης των 6,7 Ρίχτερ.

Εξαιτίας του σεισμού κατέρρευσαν κτίρια και γέφυρες, ενώ μεγάλες ζημιές υπέστησαν και δρόμοι στην πόλη με πληθυσμό πάνω από 1,7 εκατομμύρια κατοίκους.

Στις έρευνες βοηθούν και κάτοικοι. Ιδιοκτήτης τεϊοποτείου μίλησε στο AFP ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε συντρίμμια ενός κατεστραμμένου ρεστοράν σε κεντρικό δρόμο της γειτονιάς του.

«Περίπου επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εδώ» όταν ο σεισμός χτύπησε την Παρασκευή, δήλωσε στο γνωστό πρακτορείο.

«Ψάχνω για περισσότερα πτώματα, αλλά ξέρω ότι μπορεί να μην υπάρχουν επιζώντες», σημείωσε.

«Δεν ξέρουμε πόσα πτώματα μπορεί να υπάρχουν, αλλά ψάχνουμε», πρόσθεσε.

Περίπου μια ώρα αργότερα, σημειώθηκε ένας μικρός μετασεισμός, κάνοντας τους ανθρώπους να τρέξουν έξω από ένα ξενοδοχείο για ασφάλεια, μετά από μια παρόμοια δόνηση που έγινε αισθητή αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Φορτηγά με πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν σε έναν από τους κύριους πυροσβεστικούς σταθμούς της Μάνταλεϊ για να επιχειρήσουν στη συνέχεια σε περιοχές της πόλης.

Το προηγούμενο βράδυ, οι διασώστες είχαν ανασύρει μια γυναίκα ζωντανή από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας που κατέρρευσε, χειροκροτήματα ακούγονταν καθώς τη μετέφεραν με φορείο σε ασθενοφόρο.

Η ανακοίνωση της χούντας για τους νεκρούς

Η χούντα της Μιανμάρ ανέφερε σε ανακοίνωσή της το Σάββατο ότι τουλάχιστον 1.644 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.400 τραυματίστηκαν στη χώρα, ενώ τουλάχιστον 139 ακόμη αγνοούνται.

Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων στις επικοινωνίες, δεν είναι ξεκάθαρη η πραγματική κλίμακα της καταστροφής, ενώ απαισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, σημειώνει ο Guardian.

Δείτε σχετική ανάρτηση και από το Reuters:

The death toll from Myanmar’s earthquake could end up exceeding 10,000, the U.S. Geological Survey has said, as the international community began mobilizing personnel and supplies to help the impoverished South East Asian country https://t.co/v6uvWROaHT pic.twitter.com/WgubeGRJYJ — Reuters (@Reuters) March 29, 2025

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ απηύθυνε μια εξαιρετικά σπάνια έκκληση για διεθνή βοήθεια την Παρασκευή, κάτι που υποδηλώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Οι προηγούμενες στρατιωτικές κυβερνήσεις απέφευγαν να δεχθούν ξένη βοήθεια, ακόμη και μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Μονομερή κατάπαυση πυρός κήρυξαν οι αντάρτες

Η Μιανμάρ έχει ήδη ρημάξει μετά από τον τετραετή εμφύλιο πόλεμο που προκλήθηκε από το στρατιωτικό πραξικόπημα το 2021.

Οι αντάρτες της PDF (Δύναμη Λαϊκής Άμυνας, People’s Defence Force) κήρυξαν μονομερή κατάπαυση πυρός για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις αρωγής των σεισμοπλήκτων.

Η PDF «θα σταματήσει για δύο εβδομάδες τις επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις αμυντικές ενέργειες, σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό», αρχής γενομένης από την 30ή Μαρτίου 2025, αναφέρει η ανακοίνωση του κινήματος.

Η οργάνωση των ανταρτών διαβεβαιώνει πως «θα συνεργαστεί με τον ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις» προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών αρωγής των σεισμοπλήκτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Απροετοίμαστη η Μιανμάρ για να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή

Οργανισμοί βοήθειας έχουν προειδοποιήσει ότι η Μιανμάρ δεν είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μια καταστροφή αυτού του μεγέθους.

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ, OCHA, δήλωσε ότι η σοβαρή έλλειψη ιατρικών προμηθειών καθώς και οι ζημιές στις υποδομές παρεμποδίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του σεισμού.

Η ΟCHA δήλωσε ότι νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγείας έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

«Οι δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου εξακολουθούν να εμποδίζουν τις ανθρωπιστικές επικοινωνίες και επιχειρήσεις. Οι κατεστραμμένοι δρόμοι και τα συντρίμμια εμποδίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και περιπλέκουν τις εκτιμήσεις των αναγκών», προστίθεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι μια αυτοκινητοπομπή 17 φορτηγών από τη γειτονική Κίνα που μεταφέρουν σκηνές και ιατρικές προμήθειες αναμένεται να φθάσει την Κυριακή στη Μιανμάρ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

It’s truly moving to see rescue forces from various parts of #China rushing to #Myanmar to aid in search and recovery efforts.🚑

They have immediately engaged in rescue operations, searching for affected people and delivering essential supplies and medical support.🤝… pic.twitter.com/BJ5UR20d6I — Шэнь Миньжуань 沈敏娟 Shen Minjuan (@ChnAmbMongolia) March 30, 2025

Γιατρούς και ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει και η Ινδία.

#OperationBrahma continues. Two C-17 aircraft with 118 member Indian Army Field Hospital Unit, including Women & Child Care services and 60 tonnes of relief material have landed in Myanmar 🇲🇲. With these, five relief flights from 🇮🇳 have landed in Myanmar today. pic.twitter.com/h5CBKIGsd3 — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 29, 2025

Περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον εμφύλιο πόλεμο, πολλοί από τους οποίους κινδυνεύουν από την πείνα, κάτι που συνέβαινε ακόμη και πριν από τον σεισμό.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια του ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ

Στην άλλη άκρη των συνόρων, στην Ταϊλάνδη, οι διασώστες στην Μπανγκόκ εργάζονταν σήμερα Κυριακή για να απεγκλωβίσουν επιζώντες που παγιδεύτηκαν όταν υπό κατασκευή ουρανοξύστης 30 ορόφων κατέρρευσε μετά τον σεισμό της Παρασκευής.

Οι εργαζόμενοι στο σημείο χρησιμοποιούν μεγάλα μηχανικά σκαπτικά μηχανήματα σε μια προσπάθεια να βρουν θύματα που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα το πρωί της Κυριακής.

Σκύλοι ανιχνευτές και μη επανδρωμένα αεροσκάφη θερμικής απεικόνισης έχουν επίσης αναπτυχθεί για να αναζητήσουν σημάδια ζωής στο κτίριο που κατέρρευσε, κοντά στην αγορά Τσατουτσάκ που λειτουργεί το Σαββατοκύριακο και είναι δημοφιλής στους τουρίστες.

Οι αρχές δήλωσαν σήμερα ότι θα στείλουν μηχανικούς για να αξιολογήσουν και να επισκευάσουν 165 κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη.