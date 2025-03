Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές που έχουν προκληθεί στη Μιανμάρ μετά τον ισχυρό σεισμό, μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, που σημειώθηκε το απόγευμα (τοπική ώρα) της Παρασκευής.

Η σεισμική δόνηση έγινε έντονα αισθητή και στη γειτονική Ταϊλάνδη, συγκεκριμένα στην Μπανγκόκ, όπου και εκεί επικρατεί μια χαοτική κατάσταση.

Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει για την ώρα ασαφής. Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν επιβεβαιωθεί τρεις θάνατοι και τουλάχιστον 80 αγνοούμενοι από την κατάρρευση κτιρίου στην Μπανγκόκ.

Την ίδια στιγμή δεκάδες είναι τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφουν τις εικόνες καταστροφής.

Ενδεικτικές της έντασης του σεισμού, τα πλάνα που δείχνουν τους ουρανοξύστες στην Μπανγκόκ να τραντάζονται, με τα νερά από τις πισίνες στις κορυφές τους να τους μετατρέπουν σε καταρράκτες.

Σεισμός στη Μιανμάρ: Ζώνη καταστροφής η Μπανγκόκ

Το μεγαλύτερο πλήγμα στην Μπανγκόκ, που έχει κηρυχθεί ζώνη καταστροφής, είναι η κατάρρευση μίας υπό κατασκευή οικοδομής 30 ορόφων με τρεις νεκρούς και τουλάχιστον 80 αγνοούμενους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δημόσιας Υγείας της Ταϊλάνδης, στο εργοτάξιο εργάζονταν 409 άτομα όταν κατέρρευσε. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανήλθε από 40 σε 80 σε δύο ώρες. Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία διάσωσης που ερευνούν στα συντρίμμια και έχει στηθεί ένα νοσοκομείο.

Οι αρχές έχουν λάβει σχεδόν 170 κλήσεις για ζημιές σε κτίρια της Μπανγκόκ.

Σεισμός στη Μιανμάρ: «Δεν ήταν ένα απροσδόκητο γεγονός»

Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε τη Μιανμάρ «δεν ήταν ένα απροσδόκητο γεγονός», δήλωσε στο CNN ο Shengji Wei, επικεφαλής ερευνητής στο Παρατηρητήριο της Γης της Σιγκαπούρης.

Ο σεισμός της Παρασκευής σημειώθηκε κατά μήκος ενός τμήματος του ρήγματος Sagaing Fault, που ιστορικά έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, δήλωσε ο Wei, ο οποίος ερευνά τον «σεισμικό κίνδυνο» στη Μιανμάρ εδώ και 10 χρόνια.

«Επικρατούσε ηρεμία για 200 περίπου χρόνια. Με βάση αυτές τις ιστορικές μελέτες καθώς και τις σύγχρονες γεωφυσικές έρευνες, γνωρίζαμε ότι αυτό το μέρος, αυτό το τμήμα του ρήγματος, ήταν πιθανό να δώσει έναν μεγάλο σεισμό στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Wei, προσθέτοντας ότι είχε γνωστοποιήσει τον κίνδυνο στην κυβέρνηση της Μιανμάρ και στους τοπικούς επιστήμονες.