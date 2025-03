Η χούντα στη Μιανμάρ απηύθυνε σήμερα μια σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει βοήθεια στη χώρα, η οποία επλήγη από ισχυρό σεισμό, με τις αρχές να έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι επαρχίες λόγω της έκτασης των ζημιών.

«Το κράτος θα αποτιμήσει γρήγορα την κατάσταση και θα διεξάγει επιχειρήσεις διάσωσης παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», επεσήμανε η χούντα στο Telegram.

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επισκέφθηκε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Ναϊπιντάου όπου έχουν διακομιστεί πολλοί τραυματίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο.

Σε αυτό το μεγάλο νοσοκομείο έχουν διακομιστεί «πολλά θύματα», όπως δήλωσε στέλεχός του. Τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες έξω από το τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου, με πολλούς να σφαδάζουν από τον πόνο και άλλους να κείτονται ακίνητοι με τους συγγενείς τους στο πλευρό τους.

Στη Ναϊπιντάου πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει κομμάτια από την οροφή του Εθνικού Μουσείου της Μιανμάρ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Στο μεταξύ τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη μερική κατάρρευση τεμένους στην πόλη Ταουνγκνού στην επαρχία Μπάγκο, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters.

«Προσευχόμασταν όταν άρχισε ο σεισμός (…) Τρεις πέθαναν επιτόπου», δήλωσε ο ένας άνδρας.

Βίντεο δείχνουν την κατάρρευση μίας μεγάλης γέφυρας και τμήμα του ναού να έχει καταρρεύσει.

Οι πληροφορίες από τη Μιανμάρ έρχονται με το σταγονόμετρο καθώς η χούντα που κυβερνά τη χώρα από το 2021 ελέγχει όλα τα ΜΜΕ και έχει θέσει περιορισμούς και στο ίντερνετ.

The 91-year-old Ava Bridge, or Old Sagaing Bridge, which spanned the Irrawaddy River between Mandalay and Sagaing regions and was built by British colonizers, collapsed Friday during a powerful earthquake that hit Myanmar and Thailand. Video: CJ #WhatsHappeningInMyanmar#Myanmar… pic.twitter.com/dczbyDYa92

— The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) March 28, 2025