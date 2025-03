Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε τη Μιανμάρ, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Μετρήσεις άλλων ινστιτούτων δίνουν ακόμα περισσότερα Ρίχτερ. Ειδικότερα το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (USGS) κάνει λόγο για σεισμό 7,7 Ρίχτερ ενώ το Κέντρο Δικτύων Σεισμών της Κίνας (CENC) δήλωσε ότι η δόνηση είχε μέγεθος 7,9 βαθμών.

Ο σεισμός στη Μιανμάρ με επίκεντρο κοντά στην πόλη Μανταλέι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Μπανγκόκ της γειτονικής Ταϊλάνδης

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τις επιπτώσεις του σεισμού στη χώρα, η οποία βρίσκεται εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, χωρίς η γνησιότητά τους να έχει επιβεβαιωθεί, δείχνουν ένα ψηλό κτίριο να κατεδαφίζεται στην Μπανγκόκ που ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημα ενημέρωση για φθορές ή για θύματα.

🔴 AHORA | TAILANDIA: Un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Myanmar fue percibido en la capital de Tailandia, Bangkok. Fue seguido de otro sismo de magnitud 4.9. De manera preliminar, hay estructuras afectadas. pic.twitter.com/yb3bhD0SZZ — PlanetaTV Noticias (@PlanetaTVmx) March 28, 2025

Omg 😳 stay safe everyone that’s in Thailand and i heard Myanmar affected too 🙏🏻 #แผ่นดินไหว https://t.co/I4HVQ6GbG7 — Grey 🩶 (🪫) (@djazgrey) March 28, 2025

Βίντεο δείχνει έναν ουρανοξύστη υπό κατασκευή στην Μπανγκόκ να καταρρέει:

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties pic.twitter.com/QhoLEEnd7b — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

Ιδιαίτερα αισθητός και στην Μπανγκόκ – Πανικόβλητοι οι κάτοικοι στους δρόμους

Ο σεισμός στη Μιανμάρ με επίκεντρο κοντά στην πόλη Μανταλέι – πόλη με πληθυσμό 1,2 εκατ. κατοίκων – έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Μπανγκόκ της γειτονικής Ταϊλάνδης, με κόσμο να βγαίνει πανικόβλητος στους δρόμους. Σύμφωνα με μαρτυρίες η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που νερό πετάχτηκε έξω από πισίνες.