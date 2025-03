Ο σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές σύμφωνα με μαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ η χούντα που κυβερνά τη χώρα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι περιοχές και σε μια σπάνια κίνηση ζήτησε βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα.

Αξιωματούχος του κράτους δήλωσε ακόμα σε διεθνή ΜΜΕ ότι υπάρχουν «πολλά θύματα» σε μεγάλο νοσοκομείο της πρωτεύουσας Ναϊπιντάου.

Στο μεταξύ τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη μερική κατάρρευση τεμένους στην πόλη Ταουνγκνού στην επαρχία Μπάγκο, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters.

«Προσευχόμασταν όταν άρχισε ο σεισμός (…) Τρεις πέθαναν επιτόπου», δήλωσε ο ένας άνδρας.

Ο σεισμός με επίκεντρο κοντά στην πόλη του 1,2 εκατ. κατοίκων Μάνταλεϊ και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην γειτονική Ταϊλάνδη.

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ ανέφερε ότι η πόλη κηρύχθηκε ζώνη καταστροφής. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι πολλά ψηλά κτίρια στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης έχουν υποστεί ζημιές και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Ο Τσαρνττσάρτ Σιτιπούντ δήλωσε ότι ο αριθμός των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές δεν είναι γνωστός και ότι διεξάγονται επιθεωρήσεις.

Έλληνας κάτοικος της Ταϊλάνδης μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα για «βιβλική καταστροφή» και πολλούς νεκρούς. «Κατέρρευσαν ουρανοξύστες και γέφυρες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την ισχυρή σεισμική δόνηση κατέρρευσε υπό κατασκευή κτίριο 30 ορόφων στο βόρειο τμήμα της Μπανγκόκ, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν 43 εργάτες. Μόλις 7 από τους συνολικά 50 κατάφεραν να απομακρυνθούν από το κτίριο που κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

Το χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης ανέστειλε τη λειτουργία του.

Σε άλλα βίντεο φαίνεται να αδειάζει το νερό από της πισίνες στις οροφές ουρανοξυστών ενώ σε κάποια φαίνεται τα κτίρια να πηγαινοέρχονται.

Just experienced a 7.7 strength #earthquake in #Bangkok for close to 3 minutes. Its epicenter was Mandalay, Myanmar, over 1200 kms from here.

Despite the distance it swayed buildings; caused cracks, forced evacuations and rooftop pools cascaded much water to down below. Scary! pic.twitter.com/6ZfjnFgaUS

— Deepak Rajbhar (@deepakrajbhar1m) March 28, 2025