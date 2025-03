Δραματικές είναι οι ώρες στη Μιανμάρ μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καθώς ο Ερυθρός Σταυρός κάνει λόγο για κατάρρευση κτιρίων και δημόσιων υποδομών ενώ και ο ΟΗΕ μιλά για σημαντικές ζημιές, επικαλούμενος αρχικές αναφορές.

Επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί αριθμός θυμάτων από τη χούντα της Μιανμάρ και η πληροφόρηση έρχεται με το σταγονόμετρο, αλλά διασώστης μίλησε στο BBC για εκατοντάδες νεκρούς.

«Οι ζημιές είναι τεράστιες. Ο αριθμός των νεκρών είναι επίσης αρκετά μεγάλος. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, επειδή οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, αλλά είναι τουλάχιστον εκατοντάδες», δήλωσε το μέλος διάσωσης στην πόλη Μάνταλεϊ που είναι δίπλα στο επίκεντρο του σεισμού.

Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται στην περιοχή, με κατοίκους να λένε στο BBC ότι ακούγονται διαρκώς σειρήνες ασθενοφόρων.

Αξιωματούχος του καθεστώτος δήλωσε σε διεθνή ΜΜΕ ότι στα νοσοκομεία υπάρχουν πολλά θύματα χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η χούντα της Μιανμάρ σε μία σπάνια κίνηση απηύθυνε κάλεσμα για διεθνή βοήθεια γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στη μοναδική μέχρι στιγμής δημόσια ανακοίνωση από τη χούντα της Μιανμάρ στο Telegram αναφέρεται ότι «το κράτος θα αποτιμήσει γρήγορα την κατάσταση και θα διεξάγει επιχειρήσεις διάσωσης παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», ενώ έθεσε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έξι περιοχές στις οποίες έχουν καταρρεύσει κτίρια.

Σύμφωνα με το Reuters τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη μερική κατάρρευση τεμένους στην πόλη Ταουνγκνού στην επαρχία Μπάγκο της Μιανμάρ, ενώ τουλάχιστον ακόμη δύο έχασαν τη ζωή τους και 20 έχουν εγκλωβιστεί από την κατάρρευση ξενοδοχείου στην Αούνγκ Μπαν.

Εικόνες που έρχονται από τη Μιανμάρ δείχνουν τους δρόμους να έχουν ανοίξει στα δύο, κτίρια να έχουν πέσει και την κατάρρευση μιας μεγάλης ιστορικής γέφυρας. Ο ασφυκτικός έλεγχος των ΜΜΕ στη χώρα αλλά και οι περιορισμοί στο ίντερνετ δεν επιτρέπουν να βγουν πολλές πληροφορίες προς τα έξω ενώ είναι δύσκολο για διεθνή μέσα να εξακριβώσουν τη γνησιότητα των λίγων βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Mandalay Airport and the oldest bridge of Sagaing have fallen down.

Hope not many injuries and everyone is safe.

