Σεισμός στην Μιανμάρ: Κατέρρευσε το ιστορικό Βασιλικό Παλάτι στο Μάνταλεϊ

Τεράστιες είναι οι ζημίες σε κτίρια και υποδομές μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Μιανμάρ. Διασώστης έκανε λόγο στο BBC για εκατόμβη νεκρών στον σεισμό της Μιανμάρ, ενώ δεκάδες εργάτες αγνοούνται στην Μπανγκόκ καθώς η σφοδρότητα του σεισμού ήταν τέτοια που επηρέασε τη γειτονική Ταϊλάνδη.

Από τον ισχυρό σεισμό αρκετά ιστορικά μνημεία στη Μιανμάρ υπέστησαν σοβαρές ζημιές, μεταξύ αυτών και το ιστορικό βασιλικό παλάτι στο Μάνταλεϊ όπου ένα μέρος του κατέρρευσε.

Πολλά τμήματα του τείχους που περιβάλλει το βασιλικό παλάτι της τελευταίας βιρμανικής μοναρχίας έχουν υποστεί σοβαρές ρωγμές και άλλα έχουν καταρρεύσει πλήρως σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο MRTV.

🙏🏯 Mahamuni Pagoda damaged in 7.9 Mandalay quake 🇲🇲💔

Mahamuni Pagoda, the iconic Mahamuni Buddha Temple in Mandalay, has been reportedly damaged during the magnitude 7.9 earthquake that occurred in Mandalay, Myanmar at 14:20 on March 28.#Earthquake #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/ZFqjUChUTf

