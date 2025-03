Συναγερμός σήμανε στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή (28/3), όταν ξέσπασε φωτιά σε πάρκο ψυχαγωγίας στο νησί Yas.

Στις φλόγες τυλίχθηκε η ψηλότερη νεροτσουλήθρα και στο πάρκο επικράτησε πανικός. Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα στο σοβαρό αυτό περιστατικό ενώ η αστυνομία έκλεισε τους δρόμους γύρω από το πάρκο.

Η πυρκαγιά λίγο αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. «Η πυρκαγιά δεν προκάλεσε τραυματισμούς και κατασβέστηκε με επιτυχία», έγραψε η αστυνομία στο X.

They wanted to build the tallest water slide in the country there pic.twitter.com/I7GW0obZwe

Abu Dhabi’s legendary Yas Waterworld water park is on fire https://t.co/3zeiu2pmHF

Huge fire breaks out at Yas Waterworld Abu Dhabi.

Thick black smoke was seen billowing over Ferrari World and the Yas Marina Circuit.

Emergency services responded quickly to the blaze. Abu Dhabi Police sealed off routes in and out of the theme park area. pic.twitter.com/y4XzEbpsL8

