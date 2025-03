Τρόμος σε αεροδρόμιο: Αεροπλάνο έπιασε φωτιά και έβγαζε καπνούς

Δώδεκα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από την προσγείωση αεροπλάνου της American Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ την Πέμπτη, το οποίο πήρε φωτιά.

Όλοι οι επιβάτες είχαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Η πτήση 1006, που κατευθυνόταν από το αεροδρόμιο του Κολοράντο Σπρινγκς στο Ντάλας Φορτ Γουόρθ, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ντένβερ περίπου στις 5:15 μ.μ. μετά από αναφορά του πληρώματος για δονήσεις στον κινητήρα, σύμφωνα με δήλωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας προς την πύλη, ένας κινητήρας του Boeing 737-800 πήρε φωτιά.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν επιβάτες να απομακρύνονται από το αεροπλάνο ενώ ο καπνός καλύπτει τα πάντα.

BREAKING: An American Airlines plane caught fire at Denver International Airport forcing passengers running.

Why does it seem like airline safety is plummeting under Trump? Maybe it’s because he’s making cuts to airline safety? pic.twitter.com/en9sK1hHuJ

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 14, 2025