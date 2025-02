Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/2) σε λεωφόρο στο Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη, χτυπώντας ένα λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν.

Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, δύο απανθρακωμένα πτώματα εντοπίστηκαν μέσα στο αεροσκάφος. Επίσης, ένας μοτοσικλετιστής, που περνούσε από το σημείο, τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από συντρίμμια, ενώ και ο οδηγός του λεωφορείου υπέστη τραυματισμούς.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις τη στιγμή της συντριβής ενώ ακολούθησε πανικός. Το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες και ένας μεγάλος μαύρος καπνός ήταν ορατός από απόσταση. Ευτυχώς, τη στιγμή της σύγκρουσης δεν υπήρχαν επιβάτες μέσα στο όχημα.

Το αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν ένα King Air F90, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και οκτώ επιβάτες. Σύμφωνα με την TV Globo, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Campo de Marte στις 07:15, με προορισμό την Πόρτο Αλέγκρε.

Αναφέρεται ότι προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη λεωφόρο, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να καταπέσει.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι λίγο πριν τη συντριβή το αεροσκάφος χτύπησε πάνω σε δέντρο και πινακίδα, ενώ άρχισε να διαρρέει καύσιμα. «Το είδα να χτυπάει πάνω στο δέντρο και στην πινακίδα και να ρίχνει κηροζίνη. Όταν έπεσε στο έδαφος, εξερράγη και τρέξαμε να σωθούμε», δήλωσε.

Η αστυνομία και οι αρμόδιες αεροπορικές αρχές ξεκινούν έρευνα για τα αίτια της συντριβής και τις πιθανές ευθύνες.

Ο γραμματέας Δημόσιας Ασφάλειας του Σάο Πάολο, Guilherme Derrite, ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι πολλαπλές ομάδες επιχείρησαν στο σημείο. «Οι ομάδες μας ανταποκρίθηκαν άμεσα στο δυστύχημα με το δικινητήριο αεροσκάφος. Το Πυροσβεστικό Σώμα έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ δυνάμεις της Στρατιωτικής και Πολιτικής Αστυνομίας, καθώς και ειδικοί της εγκληματολογικής υπηρεσίας, συμμετέχουν στις έρευνες».

