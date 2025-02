Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από πτώση ελικοπτέρου η οποία σημειώθηκε στις 19.20 ώρα Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Πάρμα.

Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν τον θάνατο των δυο πιλότων και του μοναδικού επιβάτη.

#Italy.A helicopter crashed in #CastelGuelfo castle near #Parma an estate owned by the ancient #Rovagnati family,a historic cured #meats co.There are 3 people inside, all deceased.Among the victims is a member of the #LorenzoRovagnati family,heir to the worldfamous cured meats co pic.twitter.com/JOfQ7gSdug

