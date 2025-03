Ο Έλτον Τζον δηλώνει ερωτευμένος με την Τσάπελ Ρόουν

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στο βρετανικό διαδικτυακό έντυπο Them που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου, το βρετανικό μουσικό είδωλο Έλτον Τζον αποκάλυψε ότι νιώθει «θαυμασμό» για την 27χρονη τραγουδίστρια του «HOT TO GO!» Τσάπελ Ρόουν – και μοιράστηκε επίσης ότι κάνουν FaceTime.

«Άκουσα για πρώτη φορά το ‘Pink Pony Club’ και το έπαιξα στην εκπομπή μου [Apple Music] ‘Rocket Hour’ πριν από περίπου τρία χρόνια», δήλωσε ο 77χρονος Τζον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

«Στη συνέχεια άρχισα να κάνω FaceTime μαζί της και απλά την ερωτεύτηκα. Μου άρεσε το ποια ήταν, για τι μιλούσε, πόσο γενναία ήταν, η ιστορία της. Λατρεύω τη γενναιότητά της και το γεγονός ότι δεν φοβάται να μιλήσει και δεν θα κάνει κάτι αν δεν θέλει», πρόσθεσε.

«Δεν φοβάται να πει αυτό [που θέλει] και την αγαπώ γι’ αυτό», συνέχισε.

Η συνεργασία επί σκηνής

Οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν πρόσφατα μαζί στο πάρτι του Ιδρύματος Elton John AIDS για την απονομή των βραβείων Όσκαρ στις 2 Μαρτίου. Ο Τζον δημοσίευσε φωτογραφίες και αποσπάσματα από τη βραδιά στο Instagram αρκετές ημέρες αργότερα, μοιράστηκε ότι οι δυο τους ερμήνευσαν το «Pink Pony Club» της Τσάπελ Ρόουν και την επιτυχία του 1974 «Don’t Let the Sun Go Down on Me».

«Έγινα επίσημα μέλος του Pink Pony Club χθες το βράδυ, με την ευγενική χορηγία της μοναδικής @chappellroan! Το να ερμηνεύσουμε μαζί το ‘Don’t Let the Sun Go Down on Me’ και το ‘Pink Pony Club’ στα #EJAFOscars ήταν πραγματικά ξεχωριστό και μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εκεί και στηρίξατε το @EJAF, Chappell», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ο Τζον μοιράστηκε επίσης ότι η εκδήλωση συγκέντρωσε πάνω από 8,6 εκατομμύρια δολάρια για το ίδρυμα. «Αυτή η γενναιοδωρία αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV ή είναι πιο ευάλωτοι σε αυτόν σε όλο τον κόσμο. Τα λέμε του χρόνου, στο Δυτικό Χόλιγουντ», πρόσθεσε.

Ο Τζον βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση της προώθησης του τελευταίου του άλμπουμ, Who Believes in Angels?, το οποίο έγραψε μαζί με την τραγουδίστρια και ακτιβίστρια Μπράντι Καρλάιλ.

Η 43χρονη Καρλάιλ, η οποία παραχώρησε συνέντευξη μαζί με τον Τζον στο περιοδικό Them, εξήγησε ότι το άλμπουμ, και συγκεκριμένα το νέο τους single «Swing for the Fences», αντιπροσωπεύει την «ακλόνητη υποστήριξη για τους ΛΟΑΤΚΙΑ+ ανθρώπους».

*Με πληροφορίες από: People